#StareaEducației (INTERVIU) Înscrierea în clasa pregătitoare, marcată de emoții la Botoșani. Bogdan Suruciuc, inspector general ISJ: ”Nu există niciun pericol ca un copil să nu prindă loc în școala de circumscripție. Încercăm să suplimentăm clasele step-by-step dacă există cerere.”

Publicat de andreeadaraban, 7 aprilie 2026, 17:42

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027 a început la finalul lunii martie, iar prima etapă se desfășoară până pe 6 mai, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. În județul Botoșani, startul înscrierilor a venit la pachet cu emoții și îngrijorări din partea părinților, mai ales în contextul cererii tot mai mari pentru clasele cu alternativă educațională step-by-step.

La una dintre școlile din municipiul Botoșani, zeci de părinți au ajuns să stea la coadă chiar înainte de începerea oficială a înscrierilor, în speranța că vor reuși să obțină un loc pentru copiii lor într-o clasă step-by-step. Chiar dacă metodologia nu prevede că ordinea sosirii reprezintă un criteriu de departajare, presiunea locurilor limitate îi determină pe mulți să recurgă la astfel de gesturi.

Invitat în emisiunea #StareaEducației, inspectorul școlar general, Bogdan Suruciuc, a explicat cum se desfășoară procesul de înscriere și care sunt soluțiile pentru a răspunde cererii ridicate.

Pentru anul școlar viitor, în municipiul Botoșani sunt propuse 40 de clase pregătitoare, însumând aproximativ 900 de locuri. Dintre acestea, doar 5 clase sunt destinate alternativei step-by-step. Una dintre cele mai mari presiuni se înregistrează la Școala Gimnazială Nr. 7, unde din cele patru clase planificate, doar una este step-by-step.

Inspectorul școlar a subliniat că înscrierea nu se face în funcție de ordinea în care părinții ajung la școală, ci în funcție de circumscripția școlară. Toate cererile sunt centralizate, iar la finalul perioadei se analizează numărul solicitărilor. În funcție de acestea, există posibilitatea suplimentării locurilor sau chiar transformarea unor clase tradiționale în clase step-by-step. ”Nu există niciun pericol ca un copil să nu prindă loc în școala de circumscripție”, a dat asigurări Bogdan Suruciuc, precizând că, și în anii anteriori, deși au existat îngrijorări, nu au fost situații în care elevii să rămână nerepartizați.

Interesul crescut pentru alternativa step-by-step este explicat, în principal, prin programul prelungit, care permite copiilor să rămână la școală până în jurul orei 16:00. Pentru mulți părinți care lucrează, aceasta reprezintă o soluție practică. Totuși, organizarea unor astfel de clase implică resurse suplimentare, respectiv spații disponibile pe întreaga durată a zilei și câte două cadre didactice pentru fiecare clasă.

Deși există planuri pentru extinderea acestui tip de învățământ, în prezent acest lucru este limitat de infrastructura școlară. Mai multe unități de învățământ sunt în proces de reabilitare, iar spațiile disponibile sunt insuficiente pentru a susține noi clase step-by-step.

Comparativ cu anul trecut, numărul claselor pregătitoare este ușor în scădere, pe fondul diminuării numărului de copii. Totuși, presiunea rămâne ridicată în municipiul Botoșani, unde părinții tind să se orienteze către anumite școli considerate mai potrivite.

Pentru a veni în sprijinul părinților, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani pune la dispoziție un număr de telefon tip „tel verde”, dar și informații complete pe site-ul instituției, inclusiv metodologia și circumscripțiile școlare.

Redăm mai jos interviul:

Andreea Daraban: Câte clase pregătitoare vor fi din anul școlar viitor în județul Botoșani și care este numărul de copii estimat pentru aceste clase?

Bogdan Suruciuc: Avem în municipiul Botoșani un număr de 40 de clase pentru nivelul primar, clasa pregătitoare. Din aceste 40 de clase, avem 5 clase pentru alternativa step-by-step. Aceste 40 de clase, cu un total de aproximativ 900 de locuri. Bineînțeles, a apărut această problemă la Școala Gimnazială numărul 7 din municipiul Botoșani, unde părinții au manifestat această îngrijorare că nu vor prinde loc la clasa de alternativă step-by-step.

La acea unitate de învățământ sunt propuse 4 clase de învățământ primar – clasa pregătitoare. Din cele 4 clase, una este alternativă step-by-step, celelalte 3 sunt tradiționale. Au manifestat această îngrijorare că nu vor prinde loc la acea clasă. I-am asigurat că metodologia nu spune nicăieri că ordinea în care se prezintă la unitatea de învățământ, pentru înscriere, reprezintă un criteriu, ci criteriul principal este circumscripția unității de învățământ, iar cererile vor fi procesate și înregistrate așa cum sunt ele depuse de către părinți. În urma centralizării acestor cereri, la finalul perioadei, vom vedea câte cereri sunt pentru această alternativă step-by-step și eventual putem suplimenta numărul de locuri la clasa respectivă.

Andreea Daraban: Practic, părinții, când înscriu copiii, au opțiunea de a bifa dacă vor alternativă step-by-step sau învățământ tradițional.

Bogdan Suruciuc: Ei bifează, și noi în funcție de numărul de solicitări, putem discuta dacă oferta pe care a făcut-o unitatea de învățământ este insuficientă. Noi o putem ajusta, putem suplimenta numărul de locuri la clasa respectivă sau dacă cererile sunt foarte multe, putem, eventual, și transforma o clasă din învățământul tradițional în alternativă step-by-step.

Andreea Daraban: Așadar, putem să le spunem părinților că trebuie să stea liniștiți, pentru că vor avea loc toți la acest tip de clase?

Bogdan Suruciuc: Le-am comunicat că fiecare copil care are circumscripția în unitatea de învățământ, unde își face înscrierea, se va regăsi în clasele din acele unități de învățământ. Nu există niciun pericol ca un elev să nu se regăsească în clasele respective și bineînțeles încercăm să venim în sprijinul părinților și bineînțeles al elevilor, să le îndeplinim cumva cererile pe care le au în limita spațiului disponibil, pentru că avem și unități de învățământ care își doreau să facă această alternativă step-by-step, dar din cauza sau datorită, aici e discutabil, a lucrărilor de reabilitare a unităților de învățământ, nu au putut să facă în acest an această alternativă.

Andreea Daraban: Spuneați că la nivelul județului Botoșani există 40 de clase pentru nivelul – clasa pregătitoare – pentru viitorul an școlar, dintre care 5 sunt cu alternativă step-by-step în tot județul.

Bogdan Suruciuc: În municipiul Botoșani. Problema o reprezintă municipiul Botoșani, pentru că aici este o aglomerare a numărului de elevi și bineînțeles toată lumea încearcă să se îndrepte către școlile pe care și le doresc și pe care le consideră a fi mai potrivite pentru copii. Și de aici apar și toate aceste probleme, cu toate că metodologia spune că pentru a te înscrie la clasa pregătitoare trebuie să faci parte din circumscripție. Își rezolvă și această problemă, pentru că este, cumva, rezolvabilă și prezintă documentele. Noi nu suntem în măsură să analizăm dacă acel părinte chiar stă la domiciliu respectiv, atât timp cât are un document emis de autoritățile competente și ne prezintă acele acte. Mai departe, se face repartizarea în clase conform procedurilor și metodologiei existente, dar până în acest an nu am avut probleme. Chiar dacă au mai fost îngrijorări și în anii trecuți, nu am avut probleme de a rămâne copii în afara claselor și în afara școlilor de circunscripție.

Andreea Daraban: Față de anul școlar trecut, sunt mai multe sau mai puține clase pregătitoare?

Bogdan Suruciuc: Sunt mai puține clase de pregătitoare, pentru că a scăzut numărul de elevi pentru acest nivel. Nu foarte mult, dar sunt puțin în scădere.

Andreea Daraban: Spuneați că există unități de învățământ unde numărul solicitărilor depășește frecvent numărul de locuri disponibile. Vorbim atât de municipiu cât și de localități din județ?

Bogdan Suruciuc: Nu, doar de municipiu.

Andreea Daraban: Și unde sunt aceste zone? Unde există aceste clase cu alternative step-by-step sau sunt alte criterii după care se orientează părinții?

Bogdan Suruciuc: Nu. Alternativa step-by-step, pentru că aceasta creează posibilitatea ca elevul să rămână la școală până la ora 16. Acesta este un prim aspect sesizat de foarte mulți părinți, faptul că nu au ce să facă cu copilul, nu are cine să aibă grijă de copil în perioada cât ei sunt la serviciu și apelează la această alternativă step-by-step. Dar pentru astfel de clase, trebuie să ai în unitatea de învățământ un spațiu liber de dimineață până după amiază, suplimentar, în loc de un cadru didactic, ai nevoie de două, plus activitățile care se desfășoară sub o altă formă decât în învățământul tradițional.

Andreea Daraban: Vă gândiți la extinderea acestui tip de învățământ step-by-step în viitor pentru a evita astfel de situații?

Bogdan Suruciuc: Sigur, cum am spus și mai devreme, sunt unități de învățământ care au posibilitate, adică au învățământ într-un singur schimb, au spații disponibile și luăm în calcul extinderea acestei alternative step-by-step. Dar, v-am spus, în acest an nu am avut această posibilitate, pentru că avem suficiente unități de învățământ care sunt în reabilitare, nu s-au terminat aceste lucrări și celelalte școli care au disponibil spațiu au primit alți elevi și clar acolo a apărut și schimbul doi și nu avem spații pentru acest an să propunem alte clase. De asta s-a mers și pe acest număr de clase și de locuri.

Andreea Daraban: Vor exista și clase în regim simultan pentru clasa pregătitoare?

Bogdan Suruciuc: Nu. La nivel de propunere pentru clasa pregătitoare, nu.

Andreea Daraban: În perioada înscrierilor și până la sfârșitul acestora, știu că la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani va fi disponibil un număr tel verde.

Bogdan Suruciuc: Da, este afișat acel număr tel verde, atât la unitățile de învățământ, cât și la Inspectoratul Școlar și pe site. Toată metodologia și circumscripțiile, tot ce ține de înscrierea elevilor în clasa pregătitoare, se regăsesc și pe site-ul Inspectoratului Școlar. Până pe 6 mai este prima etapă de înscriere, iar în etapa a doua se vor ocupa locurile rămase disponibile după prima etapă.