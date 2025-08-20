Județul Bacău, de la fereastra vacanței: servicii balneoclimaterice, drumeții, istorie și cultură. Ghid, Romulus Dan Busnea, inspector de turism, la „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)

Ofertele de vizitare, de explorare a naturii, invitațiile în cheie turistică pentru zona Moldovei nu ar trebui ignorate. Ba dimpotrivă, e încă vacanță, perioadă predilectă pentru concedii, iar planurile de călătorie pot cuprinde și repere din județul Bacău; case memoriale, muzee, parcuri, arii protejate, peisaje montane, stațiuni, o enumerare ce nu cuprinde în totalitate bogăția și diversitatea ofertei pe care o are această zonă.

La „Weekend cu prieteni”, domnul Romulus Dan Busnea, inspector de specialitate în cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, a oferit mai multe informații de actualitate legate de diversitatea ofertei de vizitare.

Una dintre ele face referire la faptul că, recent, „au intrat în circuitul turistic nu mai puțin de treisprezece noi trasee, care se adaugă celor nouă marcate și omologate, care pornesc din Slănic-Moldova către Vârful Nemira, Șandru și care pe urmă coboară spre Valea Uzului, spre Dofteana, Dărmănești. Traseele au diferite grade de dificultate, de la ușor până la dificil, sunt accesibile în toate anotimpurile, au o lungime de aproximativ 30 km și o altitudine de peste 1300 m, iar timpul de parcurgere variază între două și nouă ore”.

Mai mult, importante sunt cele două stațiuni: Slănic-Moldova și Târgu Ocna. În cazul „perlei Moldovei”, aflată la poalele Muntelui Nemira, aceasta oferă facilități cu caracter balneoclimateric, iar o noutate ține de începerea procesului de reabilitare a primului cazinou din România.

În ceea ce privește Târgu Ocna, „unul dintre principalele obiective turistice a fost, rămâne și va fi salina, a cărei bază medicală și de agrement se află situată la 240 de metri adâncime, o zonă total modernizată și asigurată din toate punctele de vedere, uns spațiu care așteaptă turiștii în fiecare zi din an”.

Horia Daraban: Invocăm în deschiderea dialogului nostru, Slănic-Moldova, cunoscuta stațiune balneară supranumită Perla Moldovei. Cu siguranță, de aici, putem începe dacă vrem să construim un itinerariu pentru județul Bacău.

Romulus Dan Busnea: Da, în ceea ce privește activitatea turistică, balneoclimaterică și de agrement, cea care scoate în evidență potențialul turistic al județului Bacău este zona Slănic-Moldova și Târgu Ocna.

Pe lângă izvoarele minerale și peisajele de un farmec aparte din cunoscuta stațiune Slănic-Moldova, aici putem întâlni baze moderne de tratament și agrement, printre acestea din urmă numărându-se și două dintre cele mai importante obiective turistice ale județului, respectiv pârtia de schi Nemira, prima din județul Bacău. Una dintre cele mai importante investiți în turismul băcăuan din ultimii ani, care asigură plimbări atât vara cât și iarna, la care se adaugă și practicarea sporturilor de iarna.

Și tot la Slănic-Moldova, pe lângă investițiile majore care se fac în infrastructura turistică a stațiunii, în cele mai moderne unități de cazare și alimentație public, se adaugă Cazinoul, simbolul stațiunii, primul din România și al cincilea din Europa, care va fi repus în circuitul turistic intern și internațional, după ce a fost achiziționat, printr-un amplu proces etapizat de restaurare și reabilitare. Deja, în urmă cu o săptămână, una dintre cele două terase ale Cazinoului, cea care dă spre parcul central al stațiunii, a fost redeschisă publicului larg, la care se va adăuga impetuoasa și deosebita sală de spectacole de 350 de locuri. Procesul, așa cum am spus, va fi unul etapizat, dar probabil, în câțiva ani, totul va fi ca odinioară, polul cultural și artistic al stațiunii în Slănic-Moldova.

Horia Daraban: Ați pomenit de Vârful Nemira și, de aici, gândul se îndreaptă către ceea ce înseamnă trasee turistice pentru cei care iubesc natura și merg cu rucsacul în spate.

Romulus Dan Busnea: Iubitorilor de natură și de mișcare în aer liber li se dezvăluie, în județul Bacău, peisaje aparte, vederi superbe. Pentru aceștia au fost marcate și omologate noi trasee turistice în zona montană. Astfel, iubitorii de drumeție au ocazia să exploreze noi ținuturi din zona montană a Văii Trotușului, situate într-un cadru natural și peisagistic încântător și deosebit de atractiv. De curând, serviciul nostru, împreună cu colegii de la Salvamont și în colaborare cu mai multe primării, a întreprins o serie de acțiuni de amenajare și marcare a unor noi trasee montane.

Astfel, au intrat în circuitul turistic nu mai puțin de treisprezece noi trasee, care se adaugă celor nouă marcate și omologate, care pornesc din Slănic-Moldova, către Vârful Nemira, Șandru și care pe urmă coboară spre Valea Uzului, spre Dofteana, Dărmănești. Traseele, sigur că au diferite grade de dificultate, de la ușor până la dificil, sunt accesibile în toate anotimpurile, au o lungime de aproximativ 30 km și o altitudine de peste 1300 m, iar timpul de parcurgere variază între două și nouă ore. Pentru că vorbim aici de ceea ce înseamnă zona montană a județului Bacău, e vorba nu doar de Munții Nemira, ci de aceștia care au plecare și din comunele Asău, Agăș, care duc, undeva, spre Munții Tarcău-Goșmanu, dar și în Munții Ciucului, Munții Berzunțului.

Serviciul nostru a lansat și în acest an o nouă serie de tururi ghidate, care au inclus și câteva dintre aceste noi trasei montane recent marcate și omologate.

Horia Daraban: Am vorbit despre Slănic-Moldova și dumneavoastră ați invocat și Târgu Ocna, așadar…

Romulus Dan Busnea: Unul dintre principalele obiective turistice a fost, rămâne și va fi salina Târgu Ocna, a cărei bază medicală și de agrement se află situată la 240 de metri adâncime, o zonă total modernizată și asigurată din toate punctele de vedere, uns spațiu care așteaptă turiștii în fiecare zi din an. La Târgu Ocna, fiind deja o stațiune declarată de interes național, există baze de agrement, centre spa ca și la Slănic-Moldova și există o serie de monumente istorice de interes național precum Monumentul Eroilor de pe Dealul Măgura; mai avem o mănăstire cu o încărcătură deosebită spirituală; de la obiectivul acesta, Monumentul Eroilor, se mai urcă un pic tot pe dealul Măgura și dăm de Mănăstirea Măgura.

Mai există o fostă mănăstire Răducanu, biserici de lemn și totul îmbinat și cu aceste trasee montane, care leagă sigur și Târgu Ocna de Slănic-Moldova.

Horia Daraban: Din punctul dumneavoastră de vedere, care este provocarea principală pentru a câștiga turiști, pentru a aduce turiști în stațiuni, în zonele care prezintă interes?

Romulus Dan Busnea: Provocarea pentru toți cei implicați o reprezintă dezvoltarea infrastructurii turistice și rutiere, feroviare și aeriene, pentru că avem acum și aeroportul de la Bacău modernizat. Există o legătură, pot fi puse la dispoziție mijloace de transport care să facă legătura cu cele două stațiuni.

Probabil, peste câțiva ani, o să avem un pol deosebit de atractiv, nu doar pentru turiștii români ci și pentru turiștii străini, deoarece noi am avut și posibilitatea să testăm un pic acest segment prin participarea sub umbrela Ministerului Turismului la câteva dintre târgurile internaționale de profil, astfel încât, să știți, interesul este în continuă o creștere, mai ales pentru țări care au o bună legătură în plan turistic cu România, precum Italia, Germania, Polonia.

Toți cei interesați de județul Bacău trebuie întâi și foarte ușor să acceseze site-ul www.turism-bacău.ro, iar în partea dreaptă jos, unde apare punctată harta digitală a județului Bacău, dacă dai un simplu click pe ea, poți intra și poți vizualiza toate aceste patru secțiuni: muzee, case memoriale și colecții muzeale, monumente istorice și religioase, obiective culturale și alte obiective turistice.

Horia Daraban: Firește, în cheie subiectivă, recomandați-ne câteva repere de ordin turistic din județul Bacău și care sunt aproape de sufletul dumneavoastră.

Romulus Dan Busnea: Există câteva care au luat, acum, ca obiective, o dezvoltare interesantă. Legat de trecutul istoric, este vorba de cele câteva castele și palate, mai ales cele de pe Valea Trotușului, dintre care două sunt de importanță națională și pot fi, sigur, vizitate. Este vorba de Palatul și Parcul Ghika de la Comănești, care va intra într-un proces de reabilitare tot etapizat, pentru că a fost preluat de administrația locală și Castelul Ghika din comuna Dofteana, în ambele locuri, desfășurându-se o serie de evenimente de epocă unice aproape în România.

Sunt cele numite „Jocul Sânzienilor”, „Balul Interbelic”, care a fost recent la Castelul Ghika din Dofteana și dedicat Reginei Maria, la împlinirea a 150 de ani de la naștere, toate sub umbrela Asociației „Simfonia Florilor”. Aceasta este una dintre principalele atracții, la care se adaugă și alte obiective din Bacău, unde există casele memoriale ale marelui pictor Nicolae Enea, ale marelui poet George Bacovia, care este cel mai mare poet simbolist pe care l-a avut România.

Mai este ansamblu Curții Domnești, care cuprinde ruinele vechii curți domnești, turnul locuință și Biserica Precista, construită de Alexandru, fiul lui Ștefan cel Mare, care a ridicat biserica de la Borzești, de lângă Onești.

Mai există complexe muzeale în Bacău, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, care adăpostește secții de istorie, arheologie, etnografie și artă; Observatorul Astonomic Victor Anestin, unul dintre cele mai moderne și mai dotate din țară; Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea cu al său vivariu, care este singurul muzeu din România, care crește și reproduce exponatele pe care le deține.

Horia Daraban: Cu siguranță, enumerarea poate continua, domnule Busnea. Așadar, vă propun să lansăm o invitație pentru cei care vor să ajungă în județul Bacău. Acesta cum ar suna?

Romulus Dan Busnea: Noi avem „credință, sănătate, relaxare”, toate sub aceste minunate obiective turistice grupate de o parte și de alta a lanțurilor muntoase care se află pe teritoriul județului Bacău. Sigur, turiștii când se hotărăsc să vină în zona județului Bacău, indiferent de obiective, trebuie să acceseze platforma turism-bacău.ro, unde vor găsi tot ceea ce își doresc să afle. În plus, aplicația mobilă, foarte importantă, pe telefon, „Visit Bacău”, deci vizitați județul Bacău. Vă așteptăm cu tot dragul.

