(INTERVIU) Ștefan Orfescu, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (07.12.2025)

Publicat de cristinaspinu, 7 decembrie 2025, 20:07



Ștefan Orfescu a lansat „Amintește-mi să uit”, o baladă rock, primul single de pe cel de-al doilea album al său, ce urmează să fie lansat anul viitor.

Primul său album, intitulat „Despre noi„, a apărut în anul 2016.

Ștefan a început să cânte la vioară, la vârsta de 13 ani. Ulterior, și-a dat seama că vrea să-și construiască o carieră în muzică. A intrat la Conservator și a absolvit Secția de Pedagogie și Muzică Bizantină.

În ultimul an de facultate, a pus bazele unei trupe în care cânta alături de Nadine. A mai făcut parte și din formația Parlament, a colaborat cu Leo Iorga și Schimbul 3, și a fost chitarist în trupa de concerte a Alexandrei Ungureanu.

Cristina Spînu a stat de vorbă cu Ștefan Orfescu la matinalul de week-end despre piesa „Amintește-mi să uit”, dar și despre stadiul în care se află lucrul la noul album, al cărui titlu va fi ales în funcție de impactul pe care îl va avea fiecare piesă ce va fi lansată înainte de apariția sa.

De altfel, Ștefan a declarat că următorul single va fi lansat chiar la începutul anului viitor, în luna ianuarie.

Ascultați mai jos interviul realizat de Cristina Spînu cu Ștefan Orfescu, și urmăriți videoclipul piesei „Amintește-mi să uit”!