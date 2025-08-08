Cronica unei mari familii băcăuane. Boierii Lecca, de Dumitru Lecca – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 8 AUGUST 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 06:37

În ediția de astăzi a emisunii Dialog intercultural, relatăm de la prezentarea cărții Cronica unei mari familii băcăuane. Boierii Lecca, ediția a III-a, revizuită și adăugită, semnată de către Dumitru Lecca, slujitor al sportului, maestru și un model al profesoratului și antrenoratului, emerit antrenor al naționalei de baschet a României.

Volumul a fost lansat, la Iași, nu demult, în incinta Muzeului Memorial „Mihail Kogălniceanu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”.

Cronica unei mari familii băcăuane. Boierii Lecca, ediția a III-a, revizuită și adăugită, semnată de către Dumitru Lecca a văzut lumina tiparului la Editura Magic Print din Onești.

Volumul a fost prezentat de către scriitor Mihaela Băbușanu și istoricul Anton Coșa. Evenimentul a fost presărat și de câteva momente artistice susținute de către soprana Marina Porumb, acompaniată la pian de Ciprian Oloi.

Înaintea lansării cărții, am invitat la dialog pe autorul acesteia. Dumitru Lecca ne spune povestea cărții, cu accent pe istoricul familiei sale, amintindu-ne și de munca din spatele acestui proiect editorial. Aflăm răspuns de la domnul Dumitru Lecca și la întrebarea – Cui ne adresăm prin intermediul acestui volum?

Stimați prieteni, vă reamintim că în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural relatăm de la prezentarea cărții Cronica unei mari familii băcăuane. Boierii Lecca, ediția a III-a, revizuită și adăugită, semnată de către Dumitru Lecca. Cartea a fost lansată, la Iași, nu demult, în incinta Muzeului Memorial „Mihail Kogălniceanu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”, muzeu situat pe Strada Mihail Kogălniceanu, Nr. 11.

În următoarele minute, invităm la dialog pe istoricul Anton Coșa, cel care ne creionează o imagine a cărții Cronica unei mari familii băcăuane. Boierii Lecca, de Dumitru Lecca.

Aproape de finalul dialogului, Anton Coșa ne vorbește despre importanța istoriei în zestrea culturală a românilor, susținând că „pentru mine ca istoric, în mod evident, istoria contează, dar văd astăzi, din păcate, faptul că istoria este tot mai atacată, de aceea este nevoie ca nu doar istoricii, ci fiecare membru al națiunii române să conștientizeze importanța istoriei”.

De la aceeși manifestare, în cele ce urmează postăm discursul doamnei Mihaela Băbușanu, scriitor, cea care ne vorbește despre biografia domnului Dumitru Lecca, sportiv de performanță, amintind și de primele sale cărți Mingea buclucașă și Vis împlinit, volume care au văzut lumina tiparului la Editura Magic Print din Onești, județul Bacău în anul 2024.

Imediat după ce aflăm amănunte despre cele amintite, Mihaela Băbușanu ne vorbește și despre strctura cărții – Cronica unei mari familii băcăuane. Boierii Lecca, de Dumitru Lecca.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Nu recunosc alt semn al superiorității decât bunătatea” – Ludwig van Beethoven.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, așa că nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de vineri, 8 AUGUST 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN