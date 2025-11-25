Avertizări privind intoxicația cu antigel! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 25.11.2025.

Intoxicația cu etilenglicol, care este adesea asociată cu ingerarea de antigel, este o urgență medicală gravă și poate fi fatală dacă nu este tratată prompt, etilenglicolul fiind un lichid toxic care se găsește în antigelurile pentru vehicule și în alte produse chimice.

Publicat de mihaipohoata, 25 noiembrie 2025, 11:53



Iată mai multe informații despre simptome, cauze și tratamentul intoxicației cu antigel:

Simptomele intoxicației cu etilenglicol pot apărea în trei etape distincte:

Etapa inițială (primele 12 ore):

Grețuri și vărsături.

Dureri abdominale.

Slăbiciune și amețeli.

Tulburări neurologice, cum ar fi confuzia și agitația.

Sete excesivă.

Poliurie (urinare frecventă).

Etapa intermediară (12-24 de ore):

Simptomele inițiale se pot agrava.

Pot apărea tulburări neurologice mai severe, cum ar fi convulsii și comă.

Etapa târzie (24-72 de ore):

Apar simptome severe, cum ar fi insuficiența renală acută.

Pot să apară simptome cardiace, cum ar fi aritmii cardiace.

Cauzele intoxicației cu etilenglicol includ:

Ingestia accidentală: Consumul accidental de antigel sau alte produse care conțin etilenglicol, de obicei, din cauza stocării necorespunzătoare sau a manipulării inadecvate.

Ingestia intenționată: În anumite cazuri, o persoană poate consuma etilenglicol intenționat, ca o formă de auto-vătămare sau sinucidere.

Tratamentul intoxicației cu etilenglicol este de urgență și trebuie efectuat într-un mediu medical adecvat. El poate include următoarele măsuri:

Lavaj gastric: Dacă pacientul ajunge la spital într-un interval scurt după ingestia de etilenglicol, se poate efectua lavajul gastric pentru a îndepărta orice substanță nedigerată.

Administrarea de alcool etilic: Alcoolul etilic (etanolul) poate fi administrat pentru a bloca metabolizarea etilenglicolului în substanțe toxice. Alcoolul etilic concurează cu etilenglicolul pentru aceleași enzime hepatice.

Hemodializă: Este o procedură în care sângele este filtrat prin intermediul unei mașini de dializă pentru a elimina etilenglicolul și metaboliții săi toxici din organism.

Administrarea de bicarbonat de sodiu: Acest lucru poate ajuta la corectarea acidozei metabolice, care este o consecință a intoxicației cu etilenglicol.

Monitorizarea funcției renale și cardiace: Se urmărește atent funcția rinichilor și a inimii, iar tratamentul de susținere poate fi aplicat dacă apar complicații.

Este esențial să căutați imediat asistență medicală dacă bănuiți că ați fost expus sau ați ingerat etilenglicol iar tratamentul timpuriu poate preveni complicații grave sau chiar decesul asociate intoxicației cu etilenglicol.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe aduce în atenția noastră avertizări și recomandări privind intoxicația cu antigel astăzi, marți, 25 noiembrie 2025, în intervalul orar 12:25 – 12:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.