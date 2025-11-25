Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Avertizări privind intoxicația cu antigel! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 25.11.2025.

Avertizări privind intoxicația cu antigel! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 25.11.2025.

Intoxicația cu etilenglicol, care este adesea asociată cu ingerarea de antigel, este o urgență medicală gravă și poate fi fatală dacă nu este tratată prompt, etilenglicolul fiind un lichid toxic care se găsește în antigelurile pentru vehicule și în alte produse chimice.

Avertizări privind intoxicația cu antigel! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 25.11.2025.

Publicat de mihaipohoata, 25 noiembrie 2025, 11:53


Iată mai multe informații despre simptome, cauze și tratamentul intoxicației cu antigel:

Simptomele intoxicației cu etilenglicol pot apărea în trei etape distincte:

Etapa inițială (primele 12 ore):

Grețuri și vărsături.

Dureri abdominale.

Slăbiciune și amețeli.

Tulburări neurologice, cum ar fi confuzia și agitația.

Sete excesivă.

Poliurie (urinare frecventă).

Etapa intermediară (12-24 de ore):

Simptomele inițiale se pot agrava.

Pot apărea tulburări neurologice mai severe, cum ar fi convulsii și comă.

Etapa târzie (24-72 de ore):

Apar simptome severe, cum ar fi insuficiența renală acută.

Pot să apară simptome cardiace, cum ar fi aritmii cardiace.

Cauzele intoxicației cu etilenglicol includ:

Ingestia accidentală: Consumul accidental de antigel sau alte produse care conțin etilenglicol, de obicei, din cauza stocării necorespunzătoare sau a manipulării inadecvate.

Ingestia intenționată: În anumite cazuri, o persoană poate consuma etilenglicol intenționat, ca o formă de auto-vătămare sau sinucidere.

Tratamentul intoxicației cu etilenglicol este de urgență și trebuie efectuat într-un mediu medical adecvat. El poate include următoarele măsuri:

Lavaj gastric: Dacă pacientul ajunge la spital într-un interval scurt după ingestia de etilenglicol, se poate efectua lavajul gastric pentru a îndepărta orice substanță nedigerată.

Administrarea de alcool etilic: Alcoolul etilic (etanolul) poate fi administrat pentru a bloca metabolizarea etilenglicolului în substanțe toxice. Alcoolul etilic concurează cu etilenglicolul pentru aceleași enzime hepatice.

Hemodializă: Este o procedură în care sângele este filtrat prin intermediul unei mașini de dializă pentru a elimina etilenglicolul și metaboliții săi toxici din organism.

Administrarea de bicarbonat de sodiu: Acest lucru poate ajuta la corectarea acidozei metabolice, care este o consecință a intoxicației cu etilenglicol.

Monitorizarea funcției renale și cardiace: Se urmărește atent funcția rinichilor și a inimii, iar tratamentul de susținere poate fi aplicat dacă apar complicații.

Este esențial să căutați imediat asistență medicală dacă bănuiți că ați fost expus sau ați ingerat etilenglicol iar tratamentul timpuriu poate preveni complicații grave sau chiar decesul asociate intoxicației cu etilenglicol.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe aduce în atenția noastră avertizări și recomandări privind intoxicația cu antigel  astăzi, marți, 25 noiembrie 2025, în intervalul orar 12:25 – 12:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.

Etichete:
Despre curajul artistic, în viziunea regizorului Botond Nagy
Emisiuni marți, 25 noiembrie 2025, 09:05

Despre curajul artistic, în viziunea regizorului Botond Nagy

Regizorul Botond Nagy vine, astăzi, după știrile orei 14,00, la emisiunea „Oameni și idei”. Botond Nagy montează, în această perioadă, la...

Despre curajul artistic, în viziunea regizorului Botond Nagy
Codrii Iașilor și pasiunea pentru fotografia în natură. Fotograful Emil Ionescu cu ”Mihai Diac (lider ”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 11:49

Codrii Iașilor și pasiunea pentru fotografia în natură. Fotograful Emil Ionescu cu ”Mihai Diac (lider ”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.

Cum a izvorât pasiunea pentru fotografia în natură. Ce înseamnă etica în fotografia de viață sălbatică (wild life). Care este rolul...

Codrii Iașilor și pasiunea pentru fotografia în natură. Fotograful Emil Ionescu cu ”Mihai Diac (lider ”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.
Federația Română de Box – membru cu drepturi depline al World Boxing. Vasile Cîtea, președintele F.R. de Box, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 11:33

Federația Română de Box – membru cu drepturi depline al World Boxing. Vasile Cîtea, președintele F.R. de Box, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.

Alte 13 federații vor fi supuse procesului de afiliere în 2026, în timp ce dosarele a 15 țări au fost respinse ca incomplete. ”Dosarul...

Federația Română de Box – membru cu drepturi depline al World Boxing. Vasile Cîtea, președintele F.R. de Box, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.
#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Archip, redactor șef Scena9: ”Pentru a rezolva problema analfabetismului funcțional este nevoie ca toți actorii din sistem să stea la aceeași masă, fără gâlceavă. Profesorii au nevoie de o altă formare, astfel încât ei să poată toți, indiferent de disciplină, să predea literație și numerație.”
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 10:36

#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Archip, redactor șef Scena9: ”Pentru a rezolva problema analfabetismului funcțional este nevoie ca toți actorii din sistem să stea la aceeași masă, fără gâlceavă. Profesorii au nevoie de o altă formare, astfel încât ei să poată toți, indiferent de disciplină, să predea literație și numerație.”

În ultimele săptămâni, discuția despre analfabetismul funcțional din școlile românești a reizbucnit, odată cu declarațiile Ministrului...

#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Archip, redactor șef Scena9: ”Pentru a rezolva problema analfabetismului funcțional este nevoie ca toți actorii din sistem să stea la aceeași masă, fără gâlceavă. Profesorii au nevoie de o altă formare, astfel încât ei să poată toți, indiferent de disciplină, să predea literație și numerație.”
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 10:17

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina...

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 10:01

Mircea Arămescu, ieșeanul care a cucerit Europa pe bicicleta, în direct la Radio România Iași

Omul care aduce vestea Mircea Arămescu, ieșeanul care a cucerit Europa pe bicicleta, ne-a povestit cum a parcurs 9.000 de kilometri în 106 zile...

Mircea Arămescu, ieșeanul care a cucerit Europa pe bicicleta, în direct la Radio România Iași
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 09:40

De ziua ei, Bucovina va fi sărbătorită și la Muzeul Național al Țăranului Român. dr. Horațiu Silviu Ilea, curator la Muzeul Național al Țăranului Român, în matinal cu Adina Șuhan

De ziua ei, Bucovina va fi sărbătorită și la Muzeul Național al Țăranului Român Expoziția ZABRENICELE BUCOVINEI va fi vernisată pe 28...

De ziua ei, Bucovina va fi sărbătorită și la Muzeul Național al Țăranului Român. dr. Horațiu Silviu Ilea, curator la Muzeul Național al Țăranului Român, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni duminică, 23 noiembrie 2025, 20:01

Educația între măsuri de austeritate și reforme

Sistemul de învățământ a fost din nou zguduit de discuții despre austeritate, reforme și responsabilități împărțite între profesori și...

Educația între măsuri de austeritate și reforme