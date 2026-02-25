Ana Ciontea la microfonul Radio România Iași – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (25.02.2026)

În fiecare seară de miercuri, în intervalul 21.03 – 22.00, simțiți spectacolul vieții trăind spectacolul artei, doar la Radio România Iași!

Cunoscută actriță, având o activitate complexă pe teritoriile vaste ale teatrului scenic, radiofonic și tv, de asemenea în film, adăugând acestor calități și pe cea de pedagog teatral, într-o anumită perioadă, în spațiul cultural francez, Ana Ciontea a acceptat invitația lui Alex Aciobăniței, realizator SPECTACOLUL ARTEI, de a fi invitata specială a acestei emisiuni.

Una dintre scenele debutului: pe scândura Teatrului Tineretului din Piatra Neamț; primele replici la microfonul teatrului sonor: în studioul Radio România Iași – repere ale discuției din această seară cu actrița Ana Ciontea.

(articol promo, audio, foto: Alex Aciobăniței)