Alimentația de post, recomandări și avertizări! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 10.03 2026.

Postul este o stare spirituală de reflecţie asupra propriei persoane spre a regăsi în noi adevărul, umilinţa, iubirea, încrederea și reprezintă o perioadă în care încercăm să ne apropiem de Divinitate prin pocăinţă.

Publicat de mihaipohoata, 10 martie 2026, 13:32


În această perioadă omul se supune anumitor restricţii.

Din punct de vedere alimentar se evită consumul alimentelor şi băuturilor provenite din surse animale (carne, lapte, ouă).

Dar care este impactul dietei de post asupra organismului?

Prin conţinutul în macronutrienţi (proteine, lipide, glucide) şi micronutrienţi (vitamine şi minerale), alimentaţia asigură aportul caloric necesar desfăşurării activităţilor fiziologice bazale (respiraţie, activitate cardiacă, renală, cerebrală) şi energia necesară desfăşurării procesului de digestie şi activităţii fizice.
Proteinele sunt alcătuite din aminoacizi din care 9 sunt esenţiali (nu pot fi sintetizaţi în organism) provenind exclusiv din alimentaţie.

Valoarea biologică a unui aliment este dată de cantitatea de aminoacizi esenţiali pe care îi conţine.
Proteinele provenite din surse animale au o valoare biologică superioară celor vegetale care nu conţin toţi aminoacizii esenţiali.
Lipidele sunt reprezentate de trigliceride şi lipide complexe, pricipalele surse de lipide fiind carnea şi produsele din carne, untul, untura, produsele lactate, uleiurile, fructele oleaginoase.
Glucidele sunt pricipalele furnizoare de energie şi provin din consumul de cereale, produse lactate, paste făinoase, orez, cartofi, legume şi fructe.
Mineralele şi vitaminele sunt necesare în organism pentru că participă la diverse reacţii chimice, provenind din consumul de legume şi fructe, dar unele vitamine (de ex. vitamina B12) se găsesc preponderent în carne, ouă şi produse lactate.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe vine cu avertizări și recomandări privind alimentația de post, astăzi, marți, 10 martie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.

