Actul educațional în Comunitatea Romă din Fâstâci, comuna Cozmești, Vaslui – temă a emisiunii Viața romilor de luni, 11 AUGUST 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 10 august 2025, 09:10

În ediția de astăzi a emisiunii Viața Rromilor, facem popas în comuna Cozmești din Județul Vaslui. În satul Fâstâci, sat component al comunei, alături de majoritari conviețuiește o importantă comunitatea de etnici romi. Etnicii romi au diverse preocupări de la munca în agricultură, în administrația locală, până la interpretarea muzicii de fanfară. În acest context, facem precizarea că în urmă cu câțiva ani administrația locală s-a ocupat de înființarea Fanfarei Stemnicul Junior (cu trimitere la râul Stemnic, afluent al râului Bârlad).

Primul interlocutor al emisiunii este domnul Hristache Sima, edilul șef al comunei Cozmești.

Din prima secvență audio pe care o postăm, aflăm amănunte despre realizările administrației locale; Hristache Sima ne prezintă comuna Cozmești, pentru ca, mai apoi, să ne vorbească și despre muzica de fanfară, muzică pe care aproape toți etnicii romi din satul Fâstâci o au în sânge. Oamenii responsabili de soarta etnicilor romi din comună și nu numai a acestora, o altă temă a dialogului cu edilul șef al comunei Cozmești. Evident că alături de toate acestea, pe agenda de lucru a administrației locale sunt mult mai multe proiecte, alt subiect al dialogului.

Vă reamintim că în ediția de astăzi a emisiunii Viața Romilor, facem popas în comuna Cozmești, județul Vaslui. Primul interlocutor al ediției este domnul Hristache Sima, edilul șef al comunei.

În următoarele minute aflăm detalii despre câteva proiecte pe care administrația locală le are pe agenda de lucru; aproape de finalul dialogului atât pentru cetățenii comunei, cât și pentru ascultătorii Radio Iași, edilul șef al comunei Cozmești are câteva mesaje.

Unul dintre aceste mesaje constă într-o invitație de a vizita Mănăstirea Fâstâci, mănăstire cu Hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”. Pentru a vă stârni interesul, facem precizarea că pictura mănăstirii „este realizată în tehnica frescă (după reparațiile terminate în 1977), de către pictorul Vasile Pascu din Focșani. La intrarea în pronaos, pe dreapta (peretele vestic), este tabloul votiv al ctitorului Mihail Racoviță (1721) ținând biserica în mâna dreaptă și Iisus Hristos care binecuvintează biserica”, după cum găsim pe siteul protoieriavaslui.ro

În următoarele minute, facem popas în incinta Școlii Gimnaziale „Cezar Botez” din satul Fâstâci, Cozmești. Stăm de vorbă cu doamna Irina Dănilă, profesor de limba franceză, responsabil de actul educațional din comună.

Doamna director Irina Dănilă, imediat după ce ne prezintă situația învățământului, ne oferă amănunte concrete despre câteva proiecte pe care le-a implementat, în ultima perioadă, la nivelul școlilor din comunitate.

Stăm de vorbă, după cum bine știți, cu doamna profesor Irina Dănilă, manager al actului educațional din comuna Cozmești, Județul Vaslui.

În cele ce urmează, împreună cu doamna director povestim despre buna comunicare dintre elevi. Participarea elevilor la concursuri, un alt subiect al dialogului. Doamna director Irina Dănilă aduce mulțumirile cuvenite colegilor profesori care au fost implicați în buna implementare a proiectelor de la nivelul actului educațional din comună. Pe lângă toate acestea, pentru că este vacanță, doamna Irina Dănilă, căreia îi mulțumim pentru deschidere și amabilitate, atât pentru elevi, cât și pentru dascăli are câteva mesaje.

Referitor la cele prezentate, închiem postarea noastră prin câteva proverbe despre educație: „Timpul este cel mai bun educator”; „Vinde-ți caftanul și ia-ți abecedar”; „Bambusul nu se îndoaie după ce a crescut, copilul nu învață când este mare”.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, așa că nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de luni, 11 AUGUST 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași (frecvențele: 1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM), pentru a urmări emisiunea: Viața romilor.

Ne auzim online, AICI – http://player.radioiasi.ro/live-radio-iasi.html

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: prof. director Irina Dănilă