(AUDIO) Vaslui: Șapte unități de învățământ din județ, reabilitate cu fonduri europene

Șapte unități de învățământ din județul Vaslui vor primi fonduri europene pentru reabilitare, în cadrul proiectului Școala Verde.

Este vorba despre instituții din localitățile; Ștefan cel Mare, Negrești, Solești și Vaslui.

Costurile de exploatare pentru energie și apă în școlile verzi vor putea fi reduse cu 20% până la 40%, iar beneficiile includ o reducere semnificativă a emisiilor de dioxid de carbon și a consumului de apă.

Pe lânga conceptul de școală verde în orașul Negresti, unitățile școlare vor beneficia și de alte îmbunătățiri, ne spune primarul Cristi Rusu: Sunt multe alte proiecte pe care le avem în vedere, dar o să mă refer doar la cele pe care le avem acum în faza de finalizare a achiziției și vă spun că avem două proiecte de dotare a școlilor, pe baza de IT și cu echipamente. Am desemnat deja câștigătorii. În perioada următoare, în 60 de zile, vor veni tablele interactive. Tot ceea ce înseamnă IT-ul în școlile din Negrești, toate sălile de clasă vor fi dotate cu astfel de echipamente, mobilierul va fi schimbat în totalitate. Proiectul este finanțat pe fonduri europene prin PNRR și are o valoare de 500.000 euro.

Cele șapte școli vasluiene declarate admise fac parte dintr-un pachet de 200 la nivel național incluse în proiectul care își propune construirea și dezvoltarea unei rețele pilot de școli verzi, ne-a mai informat corespondentul nostru, Vasile Geles.

(Radio Iași/Vasile Geles/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)