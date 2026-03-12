Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași analizează situația profesorului Martin A. Nowak privind menționarea sa în documente legate de cazul Epstein

Ascultă Radio România Iași Live
12 martie 2026, 15:48


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași analizează situația profesorului Martin A. Nowak, după apariția unor informații în spațiul public privind menționarea numelui său în documente legate de cazul Jeffrey Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Reprezentanții universității au precizat că au luat act de o scrisoare deschisă transmisă de mai multe organizații neguvernamentale pe acest subiect.

Biroul Executiv al Consiliului de Administrație a inițiat o analiză a situației și a solicitat un punct de vedere oficial din partea Facultății de Matematică, care a propus, în anul 2010, acordarea titlului onorific pentru profesorul Martin A. Nowak.

Conducerea universității anunță că, dacă în urma analizei vor fi identificate argumente pentru retragerea distincției, atunci va fi înaintată Senatului forului academic o propunere în acest sens.

Rectorul Liviu George Maha:

A consemnat Constantin Mihai.

 

(Sursa Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/ arhiva)

