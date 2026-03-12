Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași analizează situația profesorului Martin A. Nowak privind menționarea sa în documente legate de cazul Epstein



Reprezentanții universității au precizat că au luat act de o scrisoare deschisă transmisă de mai multe organizații neguvernamentale pe acest subiect.

Biroul Executiv al Consiliului de Administrație a inițiat o analiză a situației și a solicitat un punct de vedere oficial din partea Facultății de Matematică, care a propus, în anul 2010, acordarea titlului onorific pentru profesorul Martin A. Nowak.

Conducerea universității anunță că, dacă în urma analizei vor fi identificate argumente pentru retragerea distincției, atunci va fi înaintată Senatului forului academic o propunere în acest sens.

Rectorul Liviu George Maha:

