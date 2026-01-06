Zilele Eminescu la Memorialul Ipotești

Marți, 13 ianuarie 2026

10:00-11:30 – Cuvinte care ne transformă: Literatura ca emancipare individuală și colectivă – două zile de ateliere colaborative pentru profesioniști // Amfiteatrul „Laurențiu Ulici”, Memorialul Ipotești // Participă: Corina Bucea, Raluca Iacob, Andreea Mercea, Carmen Ion, Octavian Popa, Iulia Iordan, Luminița Apostu-Toma, Eugenia Bejan, Mona Timofte, Dan Lungu, Constantin Iftime // Moderatoare: Luminița Apostu-Toma

10:00-11:00 – Atelierele de poezie „Sburătorul” // Fundația „Hand of Help” – Institutul Bucovina // Coordonator: Vasile Iftime

12:00-13:30 – Masă rotundă: Educația culturală în Barometrul de Consum Cultural 2024 // Amfiteatrul „Laurențiu Ulici”, Memorialul Ipotești // Participă: Corina Bucea, Raluca Iacob, Andreea Mercea, Carmen Ion, Octavian Popa, Iulia Iordan, Luminița Apostu-Toma, Eugenia Bejan, Mona Timofte, Ștefan Teișanu, Constantin Iftime // Moderatoare: Corina Bucea, Claudia Șerbănuță

12:30-13:00 – Poeți în dialog: Ion Pop – Adrian Popescu // Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani // Moderatoare: Mihaela Timingeriu, Violeta Zamfirescu

13:30 – Vernisaj expoziție „Tot ce ai văzut se va împlini” – Andrei Gamarț // Sala Horia Bernea, Memorialul Ipotești

15:00-16:00 – Atelierele de poezie „Sburătorul” // Școala Gimnaziala „Tiberiu Crudu” Tudora – Institutul Bucovina // Coordonator: Vasile Iftime

15:00-17:00 – Conferință, urmată de o masă rotundă „O viziune transnațională asupra patrimoniului culturii române // Camera de Comerț Botoșani

15.00 – Diplomația culturală și efectul de suport pentru diplomația economică // Conferință: Emil Hurezeanu

16:00 – Masă rotundă: Diplomația cultural-academică și a relațiilor cu diaspora: rețele de mediere culturală și de cooperare științifică // Participă: acad. Ion Pop, Matei Vișniec, Marin Cazacu, András István Demeter (Ministerul Culturii), Gheorghe Vlad Nistor (IDR), Liviu Jicman (ICR), Ștefan Teișanu (CCC – Asociația Nord), alături de alți invitați // Moderator: Iulian Costache

16:00-18:00 – Atelierele „Povești din Ipotești” – Adina Popescu&Iulian Manuel Ghervas // Sala de marmură, „Teatrul „Mihai Eminescu”

18:00-19:30 – Gala Premiilor Culturii Naționale // Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani

Decernarea Premiilor:

Premiul Național pentru excelență în cultură

Premiul Național pentru literatură și promovarea dialogului intercultural

Premiul Național pentru promovarea culturii române și a excelenței muzicale

Recital: Andrei Ioniță (violoncel) & Cătălin Șerban (pian) / (Germania)

Miercuri, 14 ianuarie 2026

10:00-11:30 – Cuvinte care ne transformă: Literatura ca emancipare individuală și colectivă – două zile de ateliere colaborative pentru profesioniști // Amfiteatrul „Laurențiu Ulici”, Memorialul Ipotești // Participă: Ștefan Teișanu, Corina Bucea, Raluca Iacob, Andreea Mercea, Carmen Ion, Octavian Popa, Eugenia Bejan, Mona Timofte, Adina Rosetti, Dan Lungu, Constantin Iftime // Moderatoare: Corina Bucea, Ștefan Teișanu

12:00-13:30 – Discuție deschisă: Autorii de literatură pentru copii și relația lor cu publicul // Invitați: Iulia Iordan, Dan Lungu, Adina Rosetti // Moderatoare: Corina Bucea, Raluca Iacob

12:00-13:30 – Dezbatere: „15 minute cu Eminescu. O actualitate în criză?” // Inspectoratul Școlar Botoșani // Participă: Ion Pop, Bogdan Crețu, Adrian Popescu, Matei Vișniec, Iulian Costache // Moderator: Mircea A. Diaconu

13:00-13:30 – Vernisaj expoziție „Secvențe ipoteștene” – Aurel Azamfirei // Sala Portaluri, Memorialul Ipotești

13:00-14:00 – Atelierele de poezie „Sburătorul” // Școala Gimnaziala Nr. 1 Bălușeni – Institutul Bucovina // Coordonator: Vasile Iftime

13:30-14:00 – Vernisaj expoziție „Fototeca literară Ion Cucu, episod pilot” // Parcul Mihai Eminescu, Botoșani // Prezintă: Doru Ionescu

14:30-16:30 – Expoziție interactivă cu Sergiu Negulici // Holul Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani, etaj

15:00 – Proiectul Legii managementului cultural: discuții cu ministrul Culturii András István Demeter // Participă: manageri ai instituțiilor de cultură, alături de alți invitați

15:00-16:00 – Atelierele de poezie „Sburătorul” // Școala Gimnazială „Octav Băncilă” Corni – Institutul Bucovina // Coordonator: Vasile Iftime

16:00-18:00 – Atelierele „Povești din Ipotești” – Adina Popescu&Iulian Manuel Ghervas // Sala de marmură, Teatrul „Mihai Eminescu”

18:00 – Spectacol „Cabaretul Cuvintelor”, regia – Matei Vișniec, spectacol susținut de trupa Teatrului „Matei Vișniec” din Suceava // Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani

Joi, 15 ianuarie 2026

10:00 – Te Deum // Biserica Familiei Eminovici, Ipotești

11:00-12:30 – Poeți în dialog:

Andrei Gamarț și Oana Cătălina Ninu // Liceul „Regina Maria” Dorohoi // Moderatoare: Lucia Țurcanu

Matei Vișniec și Daniela Varvara // Colegiul Economic „Octav Onicescu” // Moderatoare: Mihaela Anițului

Lucian Vasilescu și Angelica Stan // Colegiul Național „A.T. Laurian” // Moderatoare: Ala Sainenco

În dialog cu scriitoarea Adina Rosetti, Cercul de lectură „Unde fugim de acasă?” // Școala Gimnazială nr. 7 // Moderatoare: Loredana Carcea

14:00 – Vizite la atelierele creatorilor

Victor Teișanu – Darabani // Stelorian Moroșanu – Dorohoi // Dan Sociu – Botoșani

15:00-16:00 – Atelierele de poezie „Sburătorul” // Școala Gimnaziala Nr. 1 Blândești – Institutul Bucovina // Coordonator: Vasile Iftime

15:30-16:30 – Cercul de lectură: Doina Ruști, Ferenike // se va indica locația // Moderatoare: Loredana Carcea

16:00 – Traseu turistic: Botoșani – Ipotești

16:00-16:45 – Melodii pe versuri de Eminescu – „Rapsozii Botoșanilor” // Amfiteatrul „Laurențiu Ulici”, Memorialul Ipotești

16:00 – Concurs de recitare ,,Dor de Eminescu”, ediția a III-a, dedicat elevilor din județul Botoșani, organizat de Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani în parteneriat cu Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani // Teatrul „Vasilache” Botoșani

16:00-18:00 – Atelierele „Povești din Ipotești” – Adina Popescu&Iulian Manuel Ghervas // Sala de marmură, „Teatrul „Mihai Eminescu”

17:00 – Proiecție film „Fără ieșire. Aici viața se bea” (documentar despre poetul Ioan Es. Pop, producător: Casa de Pariuri Literare) // Cinematograful „Unirea” // Prezintă: Lucian Vasilescu

Vineri, 16 ianuarie

10:00 – Rotonda cenaclurilor literare pentru copii și tineret, organizată de Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani // Participă: membrii cenaclurilor literare: „Nuferi albi”– Corni (coord. prof. Maria Vasiliu), „Litera” – Stăuceni (coord. Gabriel Atănăsoaie), „Luceafărul” – Hănești (coord. prof. Georgică Manole)