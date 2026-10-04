Vaslui: Începe Festivalul de umor ‘Constantin Tănase’ (5 – 11 octombrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 octombrie 2026, 09:13 / actualizat: 4 octombrie 2026, 12:19

Vasluienii au manifestat un interes mare pentru spectacolele de comedie care vor fi prezentate în cadrul Festivalului Umorului ‘Constantin Tănase’, abonamentele puse în vânzare de organizatori fiind epuizate în doar două ore, iar cumpărătorii au venit să facă rândul încă de la primele ore ale dimineţii.

‘Nu pot să fiu decât foarte încântat pentru acest interes al publicului vasluian. Este momentul în care vedem că munca de un an de zile, pentru că atât ne-a luat nouă selecţia acestor spectacole, este apreciată. Pentru abonamente s-a stat la rând de la ora 6:00 dimineaţa şi acestea au fost epuizate în doar două ore, iar pentru bilete s-a venit de la ora 8:30 şi se stă la rând, motiv pentru care nu putem da decât ca pe timpuri, câte patru bilete de fiecare pe spectacol. Se face mult umor la coada acestui festival, dar cred eu că este încurajator pentru noi ca organizatori, să ştim cam cât de mare este entuziasmul şi cererea de bilete‘, a declarat vineri, pentru Agerpres, directorul Centrului Cultural Judeţean Vaslui, Lucian Onciu.

Cea de-a XXIX-a ediţie a Festivalului de umor ‘Constantin Tănase’ va avea loc în perioada 5 – 11 octombrie la Vaslui, în cadrul evenimentului urmând să aibă loc spectacole de teatru, show-uri de pantomimă, stand-up comedy, acrobaţii aeriene, jonglerii cu foc şi statui vivante.

În prima zi a festivalului publicul va putea urmări ‘Invazia nasurilor’, un spectacol outdoor de pantomimă şi clownerie cu participarea extraordinară a artistei Victoria Alcaraz Vidal (Spania), iar pe scena Centrului Cultural va avea loc spectacolul ‘Ziua mea norocoasă’, de Patrick Haudecoeur şi Gerald Sibleyras, în regia lui Toma Dănilă.

Pe 6 octombrie, Teatrul ACT Bucureşti prezintă piesa ‘O scrisoare pierdută’ de I. L. Caragiale, în regia lui Alexandru Dabija, iar în ziua următoare publicul va putea viziona piesa ‘Scandal în culise’ de Michael Frayn, care poartă semnătura regizorilor Andrei şi Andreea Grosu, pusă în scenă de Teatrul ‘Radu Stanca’ Sibiu.

A patra zi de festival aduce în faţa spectatorilor piesa Teatrului Naţional ‘Vasile Alecsandri’ Iaşi ‘Lysistrata, dragostea mea’, de Matei Vişniec, regizată de Zalan Zakarias, şi un spectacol de stand-up comedy, iar pe 9 octombrie, Teatrul Naţional ‘Mihai Eminescu’ din Chişinău prezintă piesa ‘Greva gospodinelor’, după Dario Fo, în regia lui Alexandru Cozub.

Pe 10 octombrie vor avea loc spectacolul ‘Un mafiot la Hollywood’, regizat de Dragoş Câmpan, şi un nou show de stand-up comedy cu Teo, Vio şi Costel.

Ultima zi a festivalului cuprinde un spectacol outdoor de statui vivante, producţie proprie a Centrului Cultural Judeţean Vaslui, un spectacol outdoor de acrobaţie aeriană şi jonglerie cu foc realizat de Check Street Art Timişoara şi spectacolul ‘Birlic’, după Tudor Muşatescu şi Sică Alexandrescu, în regia lui Dan Tudor, producţie a Teatrului ‘Toma Caragiu’ Ploieşti.

Potrivit organizatorilor, pe tot parcursul festivalului graficienii Marian Avramescu, Ovidiu Ambrozie Bortă şi Gabriel Rusu vor realiza caricaturi şi portrete şarjă pe esplanada Centrului Cultural.

Festivalul organizat de Consiliul Judeţean Vaslui, prin Centrul Cultural Judeţean, şi de Primăria municipiului Vaslui este una dintre cele mai mari manifestări de gen din ţară şi are loc o dată la doi ani. (Agerpres/ FOTO Centrul Cultural Judeţean Vaslui)