Vaslui: Bărbat găsit înjunghiat în piept, în comuna Ciocani

Publicat de Andreea Drilea, 14 decembrie 2025, 08:58

Un bărbat a fost găsit, sâmbătă seara, înjunghiat în piept la Ciocani, echipajul medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui declarând decesul acestuia.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei, Daniel Ungureanu, cea care a anunţat incidentul la numărul de urgenţă 112 este fiica victimei, care le-a spus autorităţilor că tatăl ei a fost atacat cu un cuţit de soţie.

‘Echipajul ajuns la caz a găsit victima fără semne vitale, având o plagă înjunghiată în zona precordială şi cu semnele morţii deja instalate, motiv pentru care a fost declarat decesul. Soţia victimei a susţinut în prezenţa celor de la Ambulanţă că bărbatul s-a înjunghiat singur. Cazul a fost preluat de poliţie’, a declarat Daniel Ungureanu.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările producerii incidentului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro