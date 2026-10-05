Teatrul Național Iași, din nou pe scena unui festival cu tradiție. „Lysistrata, dragostea mea”, la Festivalul Umorului „Constantin Tănase”de la Vaslui

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 octombrie 2026, 12:10

Cea de-a treia participare a Teatrului Național Iași, din această toamnă, la evenimente teatrale cu tradiție, va avea loc la Festivalul Umorului „Constantin Tănase” de la Vaslui, ediția a XXIX-a.

Pe 8 octombrie, de la ora 19:00, la Centrul Cultural Județean Vaslui, actorii ieșeni vor juca spectacolul „Lysistrata, dragostea mea”, de Matei Vișniec, în regia lui Zalán Zakariás, o comedie care, așa cum argumentează regizorul, aduce în prim-plan „eterna relație dintre bărbați și femei, aflată mereu la granița dintre a declara război și a face pace”.

Cu o distribuție numeroasă și o formulă scenică notabilă, „Lysistrata, dragostea mea” îmbină teatrul, muzica, dansul și proiecțiile video într-un spectacol dinamic, cu mare succes la publicul Naționalului ieșean, încă de la premiera din primăvara anului 2023.

Distribuție: Horia Veriveș, Diana Roman, Andrea Boboc, Mălina Lazăr, Ada Lupu, Ionuț Cornilă, Cosmin Maxim, Dumitru Năstrușnicu, Răzvan Conțu, Constantin Pușcașu, Livia Iorga, Pușa Darie, Ioana Aciobăniței, Mara Bărbărie Conțu, Diana Furnică, Alexandra Azoiței, Alexandra Budău, Andrei Sava, Dumitru Georgescu, Radu Homiceanu, Luca Gumeni, Eduard Pîslaru, Constantin Dimitriu; apariții în filmări: Marian Stavarachi, Emil Coșeru, Oana Sandu, Diana Vieru, Fabian Toderică, Haruna Condurache, Anastasia Toderișen, Marian Chiculiță, Doru Aftanasiu

Regie: Zalán Zakariás

Scenografie: Andra Bădulescu Vișniec

Muzică: Hunor-Lehel Boca

Coregrafie: Alice Veliche

Pregătire muzicală: Diana Roman

Video: Andrei Cozlac

Filmări: Andrei Botnaru

Ediția din acest an are loc în perioada 5 – 11 octombrie, în cadrul evenimentului urmând să se desfășoare spectacole de teatru, show-uri de pantomimă și de stand-up comedy, acrobaţii aeriene, jonglerii cu foc şi statui vivante.

Festivalul este organizat de Consiliul Judeţean Vaslui, prin Centrul Cultural Judeţean, şi de Primăria municipiului Vaslui.