Șase percheziții la suspecți de braconaj, în trei comune din județul Botoșani

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 16:10

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au pus în executare, astăzi, șase mandate de percheziție domiciliară pe raza comunelor Unțeni, Blândești și Gorbănești, județul Botoșani, la locuințele unor persoane bănuite de comiterea infracțiunii de braconaj.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost identificate și ridicate mai multe dispozitive electronice, ce conțin date cu valoare probatorie în dosarul penal, în vederea exploatării acestora.

De asemenea, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri utilizate la comiterea faptelor de braconaj, precum și unelte și arme folosite la capturarea și uciderea vânatului.

Totodată, la locațiile vizate au fost identificați 15 câini din rasa metis de ogar, iar în urma verificărilor efectuate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 30.000 de lei.

Cu prilejul perchezițiilor, a fost descoperită cantitatea de aproximativ 120 kg de carne de vânat. Aceasta fiind ridicată și predată Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani, în vederea efectuării unei expertize pentru stabilirea speciei, caracteristicilor și a prejudiciului cauzat.

La domiciliul uneia dintre persoanele bănuite, au fost identificate și articole pirotehnice din categoria P1, fiind dispusă extinderea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii privind regimul materiilor explozive.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu certitudine a tuturor împrejurărilor comiterii faptelor, urmând ca, la finalizarea acestora să fie dispuse masuri legale.

La activitățile au participat, polițiști criminaliști, polițiști din cadrul structurilor operative, jandarmi și luptători ai unei structuri de acțiuni speciale. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO IPJ BT)