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(AUDIO) Rezultatele la Bacalaureatul de toamnă, în Iași: promovare de 33,94% înaintea contestațiilor

(AUDIO) Rezultatele la Bacalaureatul de toamnă, în Iași: promovare de 33,94% înaintea contestațiilor

Publicat de Andreea Drilea, 18 august 2026, 10:17


Au fost publicate rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă.

Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare în județul Iași este de 33,94%, ușor peste media națională, de 33,8 procente, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț: ”Pentru promoția curentă, rata de promovare este 33,12%, iar pentru promoțiile anterioare, 36,11%. Au promovat 357 de candidați, dintr-un total de 1052 de candidați prezenți.”

Antonina Bliorț a mai spus că rezultatul este mai bun decât cel din aceeași sesiune a anului școlar trecut, când s-a înregistrat o promovabilitate de 29 la sută.

Candidații își pot vizualiza astăzi lucrările, între orele 14 și 18, și pot depune contestații, procedura fiind deschisă și în zilele de 19 și 20 august.

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă, vor fi publicate luni, 24 august.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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