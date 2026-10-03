(AUDIO) Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași și-a redeschis porțile după ample lucrări de modernizare

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 09:08

Au fost inaugurate lucrările realizate în ultimele 14 luni la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași.

Proiectul a fost unul complex și a vizat trei componente majore: consolidarea clădirilor internatului, laboratoarelor și a sălii de sport, creșterea eficienței energetice pentru toate imobilele existente, dar și construirea unui corp nou de clădire cu opt săli de clasă moderne.

Primarul Mihai Chirica a subliniat importanța acestei ivestiții în valoare de 40 de milioane de lei.

Mihai Chirica: Avem mai multe proiecte cu finanțare europeană care s-au suprapus și au găsit conținut, în cele din urmă, în cadrul liceului. Avem o școală nouă construită prin programul «Școli verzi», cu o valoare de 19 milioane de lei, și pe programul componentei 5 am reabilitat încă 4 corpuri școlare. Am început cu căminul, corpul de școală în care ne aflăm acum, sala de sport și sala laboratoare, reabilitarea curții în totalitate, demolarea construcțiilor parazitare și suplimentarea suprafețelor de spațiu verde, aproape le-am dublat, găsirea soluției de parcare pentru profesori, accese pentru elevi, parcare pentru biciclete și soluții moderne de supraveghere. În cele din urmă, investiția s-a dus la peste 40 de milioane de lei, a durat și sunt convins că va aduce rezultate. Am beneficiat de fonduri europene și este un mare succes, pentru că n-am adus bani din fonduri proprii decât doar pentru refacerea unor lucrări edilitare, dar ponderea majoritară a fost din fonduri europene nerambursabile. Le-am raportat la timp și copiii beneficiază, din punctul meu de vedere, de o școală excelentă.

Directorul interimar al colegiului, Florentin Ciobotaru, a evidențiat condițiile deosebite de studiu create pentru cei 1.750 de elevi ai unității de învățământ.

Florentin Ciobotaru: Nu ne oprim aici, avem proiecte deosebite de pus în practică și ceea ce am oferit noi astăzi am făcut-o din inimă și pentru că luni, 5 octombrie 2026, este Ziua Mondială a Educației. Așadar, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Iași cinstește educația și scrie din nou o pagină frumoasă din istoria municipiului nostru.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)