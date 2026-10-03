Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » O nouă avarie majoră lasă Bacăul fără apă la robinete

O nouă avarie majoră lasă Bacăul fără apă la robinete

O nouă avarie majoră lasă Bacăul fără apă la robinete

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 09:45

Locuitorii din municipiul Bacău au rămăs din nou fără apă la robinete, după o avarie majoră la conducta de transport Valea Uzului – Bacău.

Nu sunt afectate cartierele de la periferie, însă în proporție de 70%, orașul este lipsit de apă.

Defecțiunea a fost identificată pe tronsonul dintre MHC Stejaru și Stația de Tratare Barați.

Echipele operatorului sunt în teren și lucrează pentru evaluarea defecțiunii și stabilitatea lucrărilor necesare pentru remediere.

În această dimineață, apa va fi furnizată până la ora 10:00, însă la etajele superioare poate lipsi din cauza presiunii scăzute.

Reamintim că ultima avarie majoră la aceeași conductă a fost pe 9 septembrie și a ținut trei zile.

Operatorul local le recomandă băcăuanilor din zonele afectate să constituie rezerve de apă și anunță că va reveni cu informații privind durata intervenției. (Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO facebook Primăria Bacău)

Etichete:
(AUDIO) Ieșenii sunt așteptați astăzi și mâine la cea de-a cincea ediție a Zilelor Recoltei
Prim plan sâmbătă, 3 octombrie 2026, 10:43

(AUDIO) Ieșenii sunt așteptați astăzi și mâine la cea de-a cincea ediție a Zilelor Recoltei

Ieșenii sunt așteptați astăzi și mâine la cea de-a cincea ediție a Zilelor Recoltei. Manifestarea se desfășoară pe Stadionul Agronomiei și...

(AUDIO) Ieșenii sunt așteptați astăzi și mâine la cea de-a cincea ediție a Zilelor Recoltei
Incendiu la un bloc de locuinţe din Suceava
Prim plan sâmbătă, 3 octombrie 2026, 10:22

Incendiu la un bloc de locuinţe din Suceava

Pompierii militari, sprijiniţi de voluntari, au lichidat incendiul izbucnit azi noapte la un bloc de locuinţe din municipiul Suceava. La sosirea...

Incendiu la un bloc de locuinţe din Suceava
(AUDIO) Scumpirea carburanților afectează traficul aerian și pe Aeroportul Internațional Iași
Prim plan sâmbătă, 3 octombrie 2026, 10:14

(AUDIO) Scumpirea carburanților afectează traficul aerian și pe Aeroportul Internațional Iași

Companiile Wizz Air și AnimaWings au decis să anuleze mai multe curse, pe fondul creșterii prețurilor la combustibili și al scăderii numărului...

(AUDIO) Scumpirea carburanților afectează traficul aerian și pe Aeroportul Internațional Iași
(AUDIO) Sistemul de termoficare din Iași, pregătit pentru iarnă. Ieșenii amână pornirea caloriferelor din motive financiare
Prim plan sâmbătă, 3 octombrie 2026, 09:51

(AUDIO) Sistemul de termoficare din Iași, pregătit pentru iarnă. Ieșenii amână pornirea caloriferelor din motive financiare

Sistemul de termoficare din Iași este pregătit pentru iarnă, însă ieșenii amână pornirea caloriferelor din motive financiare. Deși în...

(AUDIO) Sistemul de termoficare din Iași, pregătit pentru iarnă. Ieșenii amână pornirea caloriferelor din motive financiare
Prim plan sâmbătă, 3 octombrie 2026, 09:24

(AUDIO) Iași: 280 de polițiști locali, mobilizați pentru Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Poliția Locală din Iași a mobilizat integral efectivul de 280 de agenți în dispozitivul de pază pentru Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva...

(AUDIO) Iași: 280 de polițiști locali, mobilizați pentru Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva
Prim plan sâmbătă, 3 octombrie 2026, 09:20

(AUDIO) Numărul pacienților de la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași s-a triplat

Numărul persoanelor care se prezintă la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași s-a triplat, în această perioadă, ajungând...

(AUDIO) Numărul pacienților de la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași s-a triplat
Prim plan sâmbătă, 3 octombrie 2026, 09:08

(AUDIO) Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași și-a redeschis porțile după ample lucrări de modernizare

Au fost inaugurate lucrările realizate în ultimele 14 luni la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași. Proiectul a fost unul complex și...

(AUDIO) Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași și-a redeschis porțile după ample lucrări de modernizare
Prim plan sâmbătă, 3 octombrie 2026, 08:51

Muzeul Unirii Iași: Expoziția Art 98 – Ediția a III-a 

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala...

Muzeul Unirii Iași: Expoziția Art 98 – Ediția a III-a 