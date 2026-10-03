O nouă avarie majoră lasă Bacăul fără apă la robinete

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 09:45

Locuitorii din municipiul Bacău au rămăs din nou fără apă la robinete, după o avarie majoră la conducta de transport Valea Uzului – Bacău.

Nu sunt afectate cartierele de la periferie, însă în proporție de 70%, orașul este lipsit de apă.

Defecțiunea a fost identificată pe tronsonul dintre MHC Stejaru și Stația de Tratare Barați.

Echipele operatorului sunt în teren și lucrează pentru evaluarea defecțiunii și stabilitatea lucrărilor necesare pentru remediere.

În această dimineață, apa va fi furnizată până la ora 10:00, însă la etajele superioare poate lipsi din cauza presiunii scăzute.

Reamintim că ultima avarie majoră la aceeași conductă a fost pe 9 septembrie și a ținut trei zile.

Operatorul local le recomandă băcăuanilor din zonele afectate să constituie rezerve de apă și anunță că va reveni cu informații privind durata intervenției. (Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO facebook Primăria Bacău)