Muzeul Unirii Iași: Expoziția Art 98 – Ediția a III-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 07:30

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași organizează, în perioada 7 – 30 octombrie 2026, ediția a III-a a expoziției Art 98, o nouă întâlnire a promoției 1998 a Universității Naționale de Artă „George Enescu” din Iași.

Proiectul Art 98 continuă să creeze un spațiu de întâlnire și dialog între generații, experiențe și formule artistice, reunind lucrările profesorilor și foștilor studenți ai promoției 1998.

Expoziția îi aduce împreună pe profesorii Liviu Suhar, Ilie Bostan, Miruna Hașegan, Mihai Tarași, Valentin Sava și Mihai Pamfil, alături de foștii studenți Cristian Bandi, Isabela (Călin) Dascălu, Carmen Chirica, Iulian Căpăcel, Cristina Crețu, Ciprian Radu Dominoschi, Georgeta Fudulache, Carmen Gîtlan, Paula Grigoriu, Oana Hrișcă, Romeo Ionescu, Alin Neacșu, Manuela Pavel, Cătălin Podoleanu, Dionis Pușcuță, Carmen Răileanu, Radu Răileanu, Ciprian Romaniuc, Adina Strugariu, Gabriel Tănase, Adrian Vădeanu, Sorin Fădor Vădeanu și Tiberiu Vlad.

Prin diversitatea lucrărilor prezentate, Art 98 – Ediția a III-a propune o nouă perspectivă asupra parcursului artistic al promoției 1998, urmărind relația dintre formarea academică, experiența profesională și creația contemporană. Reîntâlnirea peste ani a profesorilor și foștilor studenți oferă, totodată, prilejul unei reflecții asupra modului în care educația artistică poate genera trasee și viziuni distincte.

Vernisajul va avea loc sâmbătă, 10 octombrie 2026, ora 12.00 și va fi prezentat de Maria Bilașevschi, avându-l ca invitat special pe Constantin Tofan, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași. Curatorul expoziției este Ciprian Romaniuc.