Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Muzeul Unirii Iași: Expoziția Art 98 – Ediția a III-a 

Muzeul Unirii Iași: Expoziția Art 98 – Ediția a III-a 

Muzeul Unirii Iași: Expoziția Art 98 – Ediția a III-a 

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 07:30

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași organizează, în perioada 7 – 30 octombrie 2026, ediția a III-a a expoziției Art 98, o nouă întâlnire a promoției 1998 a Universității Naționale de Artă „George Enescu” din Iași.
Proiectul Art 98 continuă să creeze un spațiu de întâlnire și dialog între generații, experiențe și formule artistice, reunind lucrările profesorilor și foștilor studenți ai promoției 1998.
Expoziția îi aduce împreună pe profesorii Liviu Suhar, Ilie Bostan, Miruna Hașegan, Mihai Tarași, Valentin Sava și Mihai Pamfil, alături de foștii studenți Cristian Bandi, Isabela (Călin) Dascălu, Carmen Chirica, Iulian Căpăcel, Cristina Crețu, Ciprian Radu Dominoschi, Georgeta Fudulache, Carmen Gîtlan, Paula Grigoriu, Oana Hrișcă, Romeo Ionescu, Alin Neacșu, Manuela Pavel, Cătălin Podoleanu, Dionis Pușcuță, Carmen Răileanu, Radu Răileanu, Ciprian Romaniuc, Adina Strugariu, Gabriel Tănase, Adrian Vădeanu, Sorin Fădor Vădeanu și Tiberiu Vlad.
Prin diversitatea lucrărilor prezentate, Art 98 – Ediția a III-a propune o nouă perspectivă asupra parcursului artistic al promoției 1998, urmărind relația dintre formarea academică, experiența profesională și creația contemporană. Reîntâlnirea peste ani a profesorilor și foștilor studenți oferă, totodată, prilejul unei reflecții asupra modului în care educația artistică poate genera trasee și viziuni distincte.
Vernisajul va avea loc sâmbătă, 10 octombrie 2026, ora 12.00 și va fi prezentat de Maria Bilașevschi, avându-l ca invitat special pe Constantin Tofan, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași. Curatorul expoziției este Ciprian Romaniuc.
Etichete:
Suceava: Incendiu de pădure pe raza localităţii Marginea
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 10:58

Suceava: Incendiu de pădure pe raza localităţii Marginea

Peste 100 de pompieri militari, lucrători ai Direcţiei Silvice Suceava şi ai serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din Marginea,...

Suceava: Incendiu de pădure pe raza localităţii Marginea
Ploi și intensificări ale vântului în Moldova, în perioada 11–13 octombrie
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 10:25

Ploi și intensificări ale vântului în Moldova, în perioada 11–13 octombrie

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 03 – 13 octombrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ,...

Ploi și intensificări ale vântului în Moldova, în perioada 11–13 octombrie
(AUDIO) Inteligența artificială și provocările începutului de carieră, discutate la Iași
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 09:25

(AUDIO) Inteligența artificială și provocările începutului de carieră, discutate la Iași

Astăzi, la Iași, studenți, profesori și reprezentanți ai industriei IT vor discuta despre modul în care inteligența artificială schimbă...

(AUDIO) Inteligența artificială și provocările începutului de carieră, discutate la Iași
Palatul Culturii Iași: Expoziția „Arsenie Boca și miracolul luminii”
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 08:59

Palatul Culturii Iași: Expoziția „Arsenie Boca și miracolul luminii”

În cadrul Festivalului Sacrum, a cărui primă ediție se desfășoară la Iași pe parcursul lunii octombrie 2026, la Palatul Culturii va fi...

Palatul Culturii Iași: Expoziția „Arsenie Boca și miracolul luminii”
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 08:54

Două mesaje RO-ALERT după depistarea unor drone în apropierea graniţei cu România, lângă Tulcea

Autorităţile au emis în noaptea de vineri spre sâmbătă două mesaje RO-ALERT, după ce radarele au depistat drone în spaţiul aerian...

Două mesaje RO-ALERT după depistarea unor drone în apropierea graniţei cu România, lângă Tulcea
Prim plan vineri, 9 octombrie 2026, 19:30

(FOTO/AUDIO) Lucrarea „Rugăciunea” lui Brâncuşi, expusă la Iași, în cadrul Festivalului de Artă Sacră

Sculptura intitulată „Rugăciune”, realizată de Constantin Brâncuși poate fi admirată, de astăzi, la Muzeul Mitropoliei din Iași, până...

(FOTO/AUDIO) Lucrarea „Rugăciunea” lui Brâncuşi, expusă la Iași, în cadrul Festivalului de Artă Sacră
Prim plan vineri, 9 octombrie 2026, 16:55

(AUDIO) Sute de credincioși continuă să sosească la Iași, pentru pelerinajul prilejuit de Hramul Sf. Parascheva

Este a doua zi de pelerinaj la Iași! Peste 35 de mii de credincioşi s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Parascheva și ale Sfântului...

(AUDIO) Sute de credincioși continuă să sosească la Iași, pentru pelerinajul prilejuit de Hramul Sf. Parascheva
Prim plan vineri, 9 octombrie 2026, 15:41

Guvern: Termenul de realizare a spitalelor regionale, prelungit până în 2029

Termenul de finalizare pentru spitalele regionale din Iaşi şi Cluj a fost prelungit până în decembrie 2029, iar pentru spitalul regional de la...

Guvern: Termenul de realizare a spitalelor regionale, prelungit până în 2029