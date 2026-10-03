(AUDIO) Ieșenii sunt așteptați astăzi și mâine la cea de-a cincea ediție a Zilelor Recoltei

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 10:43



Ieșenii sunt așteptați astăzi și mâine la cea de-a cincea ediție a Zilelor Recoltei.

Manifestarea se desfășoară pe Stadionul Agronomiei și este organizată de Universitatea de Științe ale Vieții.

Evenimentul aduce în fața publicului peste o sută de producători și expozanți din regiune.

Pe lângă marii producători din județ, vizitatorii pot descoperi afacerile de succes pornite de absolvenții universității, dar și produsele unice din stațiunile de cercetare proprii.

Prorectorul instituției academice, Vasile Stoleru, a subliniat importanța sprijinirii tinerilor antreprenori din domeniu.

Vasile Stoleru:

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)