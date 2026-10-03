(AUDIO) Sistemul de termoficare din Iași, pregătit pentru iarnă. Ieșenii amână pornirea caloriferelor din motive financiare

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 09:51

Sistemul de termoficare din Iași este pregătit pentru iarnă, însă ieșenii amână pornirea caloriferelor din motive financiare.

Deși în această săptămână temperaturile nocturne au scăzut frecvent sub 10 grade Celsius, iar mediile zilnice s-au situat sub pragul de 15 grade, asociațiile de proprietari nu se grăbesc să ceară căldură.

Directorul Societății Termoservice Iași, Alin Aivănoaie, a declarat că, până în acest moment, nu s-a înregistrat nicio solicitare de furnizare a agentului termic în apartamente.

Potrivit acestuia, populația trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, iar oamenii așteaptă acordarea subvențiilor și a bonurilor de căldură pentru a reduce costurile.

Alin Aivănoaie: Reamintesc consumatorilor din Iași faptul că anul trecut, tot în septembrie, au fost solicitări și s-a livrat agent termic. Uitați-vă că de câteva zile avem nopți cu temperaturi sub 10 grade, condiții în care legiuitorul impune să livrăm și să furnizăm agent termic. Problema stă și la consumatori. Foarte mulți dintre ei evită să intre pe un buget de cheltuieli din luna septembrie, chiar și luna octombrie, ca să nu mai spun de consumatorii casnici care așteaptă apariția bonurilor de căldură și a subvențiilor, ceea ce duce până la finalul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie. Deci, sistemul este pregătit pentru furnizare, se furnizează la cerere, deocamdată, pentru că nu-și are rostul să încarci instalațiile din tot orașul, în condițiile în care nu se consumă.

În prezent, prețul de producție al unei gigacalorii la Iași este de aproape 685 de lei, însă, datorită sprijinului de la bugetul local, populația achită doar aproximativ 240 de lei. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)