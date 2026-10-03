(AUDIO) Numărul pacienților de la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași s-a triplat

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 09:20

Numărul persoanelor care se prezintă la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași s-a triplat, în această perioadă, ajungând de la o medie de 10 pe zi, la 30.

În contextul sezonului rece, medicii atrag atenția că prevenția este esențială. Astfel, aceștia recomandă evitarea locurilor aglomerate și dezinfectarea mâinilor, iar – mai ales pentru persoanele din categoriile vulnerabile – vaccinarea anti-gripală.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, medicul Florin Roșu: Începutul sezonului rece, caracterizat de diferențe mari de temperatură între perioadele dimineții și ale serii, comparativ cu temperaturile de după-amiază, determină o creștere graduală a pacienților care se adresează triajului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași. Numărul acesta este, în medie, de 10 pe zi, iar în momentul de față avem peste 30 de pacienți care necesită internare în regim continuu în cadrul spitalului. Reiterez aspectele ce țin de prevenție, evitarea spațiilor aglomerate, igienizarea mâinilor, reducerea deplasărilor dacă prezentăm simptome specifice, prezentarea la medicul de familie sau în cadrul triajului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, iar în ceea ce reprezintă gripa, cea mai severă formă de viroză respiratorie, vaccinarea antigripală este singura modalitate de prevenție.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)