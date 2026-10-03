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(AUDIO) Scumpirea carburanților afectează traficul aerian și pe Aeroportul Internațional Iași

(AUDIO) Scumpirea carburanților afectează traficul aerian și pe Aeroportul Internațional Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 10:14

Companiile Wizz Air și AnimaWings au decis să anuleze mai multe curse, pe fondul creșterii prețurilor la combustibili și al scăderii numărului de pasageri.

De la finalul acestei luni, mai exact din 22 și 24 octombrie, operatorul low-cost Wizz Air retrage definitiv zborurile către Istanbul și Praga. Decizia vine după ce, în această săptămână, compania a suspendat temporar și rutele spre Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso.

Directorul aerogării, Romeo Vatră, a menționat că pentru sezonul rece, Wizz Air va mai păstra la baza din Iași doar 3 aeronave, față de cele 5 disponibile la începutul anului.

Romeo Vatră: Suntem într-o perioadă în care, într-adevăr, aceste costuri, în special cele cu combustibilul pentru avioane, au crescut foarte mult și obligă companiile aeriene să ia măsuri de restructurare pe anumite piețe. Din păcate, constatăm că Wizz Air-ul își reduce activitatea în România, pentru că sunt patru baze de pe care vor reduce numărul de avioane și aceste avioane, din câte știu, vor fi mutate pe piața din Polonia. Este un semnal că pe piața din România s-a redus traficul aerian, Iașiul nu este exclus din această restructurare. Pentru sezonul de iarnă vom avea în bază trei aeronave, ne așteptăm ca să avem și o serie de destinații pe care le vor scoate din grilă în acest sezon de iarnă, dar suntem într-o continuă comunicare și avem în continuare o colaborare bună cu ei, astfel încât, din sezonul de vară, să reușim să readucem baza la numărul de aeronave pe care le are acum.

Situația este complicată și de AnimaWings, companie intrată în insolvență, care a anulat deja cursele spre București programate din această săptămână.

În replică, conducerea Aeroportului Iași a anunțat că va acționa operatorul în instanță pentru a-și recupera datoriile restante și se va înscrie la masa credală. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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