(AUDIO) Iași: 280 de polițiști locali, mobilizați pentru Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 09:24 / actualizat: 3 octombrie 2026, 10:30

Poliția Locală din Iași a mobilizat integral efectivul de 280 de agenți în dispozitivul de pază pentru Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva și Sărbătorile Iașului.

Autoritățile au fost notificate privind sosirea a 60 de autocare cu pelerini, începând cu 7 octombrie, fiind reactivate locurile de parcare destinate acestora pe Splaiurile Bahluiului, între Podul de Piatră și Podu Roș.

Comandantul Poliției Locale Iași, comisarul șef Liviu Zamfirescu: Deși, în mod oficial, Sărbătorile Iașiului încep de pe 8 octombrie, noi, ca Poliție Locală din Iași, deja am început aceste activități, pentru că încă de weekend-ul care a trecut au venit în Iași foarte mulți pelerini, însemnând protecția acestora, dirijarea către anumite zone de interes, în afară de Mitropolie și, bineînțeles, fluidizarea traficului rutier și așezarea autocarelor în locurile de parcare destinate. Trebuie să transmitem pe această cale: Bulevardul Ferdinand este destinat parcării autocarelor, iar, în cazul în care întregul bulevard va fi plin de autocare și alte mijloace de transport în comun, se va utiliza cealaltă parte, Regele Mihai, și, dacă este cazul, pe ambele benzi de circulație.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)