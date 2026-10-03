(AUDIO) Iași: Peste 1.500 de voluntari, mobilizați pentru Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 11:21

Peste 1.500 de voluntari sunt prezenți, de astăzi, în perimetrul Catedralei Mitropolitane din Iași și pe traseele pelerinilor veniți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva pentru a oferi sfaturi și îndrumare.

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Lucian Apopei, a anunțat că au fost tipărite peste 50 de mii de ghiduri ale pelerinului, care conțin informații utile pentru cei sosiți în oraș.

Lucian Apopei: Dincolo de proiectele «ceaiul pentru pelerini», «hrană pentru pelerini» și multe altele, spre exemplu, fiecare închinător la pelerinaj va primi câte o iconiță a hramului de la voluntarii Sfintei Cuvioase Parascheva. Deci, dincolo de toate acestea, există și o amplă activitate de informare desfășurată printre cei care vin la Iași la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. În acest sens, cei aproximativ 1.500 de voluntari vor fi dispuși mereu să răspundă solicitărilor pelerinilor și să le ofere informații. Unul dintre mijloacele de informare va fi și anul acesta distribuirea ghidului pentru pelerini, o publicație care va fi tipărită cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, în număr de 50.000 de exemplare, și care va conține noutăți despre sărbătoarea de anul acesta, programul hramului, viața Sfintei Cuvioase Parascheva și viața Sfântului Cuvios Paisie, ale cărui sfinte moaște vor fi aduse de la Mănăstirea Sihăstria, mărturii ale pelerinilor din anii precedenți, o serie de îndrumări practice, dar și o prezentare a Sacrum Iași Art Festival, care debutează anul acesta la Iași, precum și a festivalului de film Vovadis, care va urma lunii octombrie, socotim noi a fi informații utile, de care pelerinii care vin la Iași se vor bucura.

De asemenea, în perioada 8 – 15 octombrie, vor fi active și două numere de telefon speciale pentru pelerini, unde aceștia pot cere detalii. Numerele de apel sunt 0757.57.91.00 și 0757.033.466.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.r0)