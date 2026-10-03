(AUDIO) La Iași se desfășoară, astăzi, cea de-a treia ediție a ConnectED

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 12:48

La Iași se desfășoară, astăzi, cea de-a treia ediție a ConnectED, eveniment educațional care își propune să deschidă un dialog despre abilitățile de viață necesare într-o societate aflată într-o schimbare continuă.

Manifestarea, organizată de Asociația PISC – Profesorii Inovează Școala are loc la Hotel Ramada și Zbor Hub Iași, iar programul include 14 activități interactive, de la paneluri și ateliere până la sesiuni dedicate separat elevilor, părinților și profesorilor.

Președintele Asociației PISC, Cristina Mocanu: Anul acesta, la ConnectED, avem parte de nu mai puțin de 21 de speakeri care vor explora împreună cu participanții noștri tema ediției de anul acesta, care este «Life Skills», care sunt competențele de care avem nevoie și au nevoie copiii noștri pentru a fi pregătiți pentru lumea de mâine. Ne aflăm deja la a 3-a ediție ConnectED, un eveniment educațional care este dedicat deopotrivă părinților, elevilor și profesorilor, un spațiu în care ei se întâlnesc, se conectează, cum îi spune și numele, și în care învață de la specialiști și chiar unii de la alții cum să devină mai buni și mai pregătiți, iată, pentru societatea de mâine.

Printre invitați se numără profesori, jurnaliști, specialiști în comunicare și educație.

Marcel Bartic profesor de istorie și realizator de emisiuni la Europa FM, o voce activă în educație, susține, astăzi, la ConnectED, un atelier pentru cadrele didactice dedicat inteligenței artificiale. El afirmă că profesorii trebuie să țină pasul cu schimbările din tehnologie.

Marcel Bartic: Propunerea mea pentru participanții la atelier nu va fi una din perspectiva unui susținător absolut al inteligenței artificiale, sunt mai degrabă unul precaut cu anumite rezerve și sunt în situația în care le-aș propune mai degrabă să reflectăm cum facem să ținem pasul. Că ne place sau nu, că vrem sau nu, dar cumva ăsta este viitorul, lumea merge înainte și ar fi de preferat să învățăm noi profesorii mai întâi pentru că elevii noștri ne-au luat-o înainte.Folosesc deja inteligența artificială, se simt foarte confortabil cu ea, cu mențiunea că nu au discernământul necesar, nu au instrumentele, gândirii critice de a folosi acest instrument foarte puternic și atunci, primul pas ar fi să încercăm noi să înțelegem ce e cu inteligența artificială, cum o putem folosi, care-i sunt limitele, care sunt provocările și mai ales să le așezăm pe o infrastructură pedagogică.

Ateliere ce au ca teme educația financiară sau școala versus social media, dwedicate elevilor, părinților și profesorilor au loc pe tot parcursul zilei. (Radio Iași/Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)