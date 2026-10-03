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Incendiu la un bloc de locuinţe din Suceava

Incendiu la un bloc de locuinţe din Suceava

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 10:22

Pompierii militari, sprijiniţi de voluntari, au lichidat incendiul izbucnit azi noapte la un bloc de locuinţe din municipiul Suceava.

La sosirea echipajelor, acoperişul blocului ardea generalizat şi exista pericolul ca flăcările să se propage la imobilele din apropiere.

Nu au fost victime, însă, acoperişul construit pe structură din lemn, bunurile depozitate în pod şi în apartamentele de la ultimul etaj au fost distruse, iar din cauza căldurii radiante au fost afectate geamuri şi elemente de tâmplărie de la blocurile învecinate.

O parte dintre locatari au fost relocaţi cu sprijinul Prefecturii transmite corespondenta RRA Mihaela Buculei. Focul a izbucnit, cel mai probabil ca urmare a folosirii necorespunzătoare a unui dispozitiv cu arzător la lucrările ce se desfăşurau pe acoperiş. (Rador/ FOTO ISU SV)

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