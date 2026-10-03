Va fi zi liberă pentru elevi şi profesori luni, pe 5 octombrie, de Ziua Educaţiei

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 12:59

Va fi zi liberă pentru elevi şi profesori luni, pe 5 octombrie, când la nivel mondial se marchează Ziua Educaţiei, considerată nelucrătoare în sistemul de învăţământ din România.

Ziua mondială a Educaţiei a fost marcată în avans astăzi prin spectacole organizate în ţară cu participarea copiilor din cluburi artistice.

La noi există şi o zi naţională a învăţătorului, de asemenea nelucrătoare, stabilită din anul 2013 pe 5 iunie.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)