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Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași: Expoziția „Scriptorium. Tezaur de artă și credință”

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași: Expoziția „Scriptorium. Tezaur de artă și credință”

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 octombrie 2026, 12:01

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași organizează, în cadrul SACRUM Iași Art Festival expoziția „Scriptorium”.

Tezaur de artă și credință”, un amplu proiect expozițional găzduit în Cupola Palatului Braunstein și dedicat cărții vechi, manuscrisului, tiparului și patrimoniului ecleziastic.

Vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 7 octombrie 2026, de la ora 14:00, iar expoziția va fi prezentată de Arhim. dr. Policarp Chițulescu, director al Bibliotecii Sfântului Sinod.

Realizată prin colaborarea mai multor instituții muzeale, ecleziastice și academice, expoziția aduce la Iași piese de o valoare istorică, artistică și documentară deosebită, reunite într-un discurs dedicat uneia dintre cele mai fertile întâlniri ale culturii europene și românești: aceea dintre cuvânt, imagine și credință.

Pornind de la imaginea scriptoriilor medievale, expoziția urmărește transformările cărții și ale culturii scrise de-a lungul mai multor secole. Manuscrisul și tipăritura, miniatura și ornamentul, însemnarea de proprietate și ferecătura, documentul și obiectul liturgic sunt puse în dialog pentru a restitui nu doar istoria unor piese excepționale, ci și mediul cultural și spiritual căruia acestea i-au aparținut.

Volumele expuse sunt remarcabile prin vechime și raritate, prin calitatea execuției artistice, prin proveniența și prin însemnările păstrate pe filele lor. Aceste intervenții manuscrise – însemnări de proprietate, donații, consemnări și mărturii ale circulației cărții – permit reconstituirea unor adevărate biografii ale exemplarelor expuse.

Expoziția încearcă să refacă legăturile dintre obiecte și oamenii cărora le-au aparținut, dintre manuscris și atelier, dintre tipăritură și epoca în care a circulat, dintre patrimoniul ecleziastic și istoria comunităților care l-au păstrat. De aceea, manuscrisele și cărțile sunt însoțite de documente, portrete, obiecte personale, veșminte și însemne arhierești. Împreună, acestea recompun fragmente dintr-o istorie în care cultura scrisă și credința s-au susținut reciproc vreme de secole.

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