Primarul municipiului Botoşani cere sprijinul premierului Ilie Bolojan pentru finalizarea lucrărilor la Spitalul de Boli Paliative

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 15:19 / actualizat: 23 ianuarie 2026, 16:27

Primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, cere sprijinul premierului Ilie Bolojan pentru finalizarea lucrărilor la Spitalul de Boli Paliative, a cărei construcţie a început în urmă cu nouă ani.

El spune că în caz contrar, va solicita preluarea de către Primărie a acestui obiectiv al Companiei Naţionale de Investiţii:

Cosmin Andrei: Am insistat foarte mult pe terminarea Spitalului de Boli Paliative, care stă de atâţia ani la Compania Naţională de Investiţii (CNI) unde suntem la 99% cu procent de realizare, sunt contracte în derulare. Am transmis că este incorect ca această diminuare de ritm, cum s-a făcut pentru toate obiectivele din ţară, la diminuare cu 97%, să se aplice şi la municipiul Botoşani, unde mai este foarte, foarte puţin de făcut. Şi dumnealui şi-a notat, ne-a promis că ne sprijină cu acest obiectiv. Dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, voi face solicitare către CNI să preluăm obiectivul cu totul la Primăria Botoşani, cu tot cu grad de realizare, cu contract în derulare, pentru că noi avem posibilitatea financiară să terminăm acest spital, să-l deschidem odată, doar că nu avem posibilitatea legală astăzi, fiind un şantier în lucru.

Unitatea medicală va intra în administrarea Consiliului Local şi a Spitalului de Recuperare Botoşani. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO imagine ilustrativă AI)

