Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Povestea ulciorului de Lespezi prin vocea muzeografului Daniel Florin Sava

Publicat de Andreea Drilea, 19 aprilie 2026, 09:08


La Ruginoasa, în ziua de de sâmbătă, 28 martie 2026, începând cu ora 11, în incinta Muzeului Memorial ,,Alexandru Ioan Cuza” a fost prezentată cartea Ratoșele din Moldova. File de monografie, de doamna Angela Paveliuc-Olariu, specialist în Etnografie.

Cu prilejul manifestării de față, în incinta Centrului Cultural Ruginoasa a fost organizată expoziția Povestea ulciorului de Lespezi. Expoziția a fost realizată de către reprezentanții Muzeului Municipal Pașcani împreună cu cei ai cu Centrului Cultural Ruginoasa.

Evenimentul evidențiază un obiect de patrimoniu (n.n. ulciorul de Lespezi) deosebit, specific subzonei Lespezi – Pașcani.

Imediat după lansarea cărții Ratoșele din Moldova, ne-am îndreptat pașii spre Centrul Cultural Ruginoasa (etajul I), acolo unde am stat de vorbă cu muzeograf Daniel Florin Sava, cel care ne-a prezentat Povestea ulciorului de Lespezi.

Marea majoritate a ulcioarelor expuse au ca motive ornamentale brâul alveolar simplu, sau dublu, fiind încadrate cu numeroase elemente floral-vegetale. Sunt lucrate cu rafinament la roata olarului, fiind smălțuite cu culori vii (alb, galben deschis), dar și în culori sobre (negru și maro), ne-au mai precizat organizatorii manifestării.

Expoziția este deschisă publicului până la 1 Mai 2026.

Foto, text și audio: Dumitru ȘERBAN

Tribunalul Iași: barierele din campusul Tudor Vladimirescu, montate ilegal
Regional duminică, 19 aprilie 2026, 08:25

Tribunalul Iași: barierele din campusul Tudor Vladimirescu, montate ilegal

Barierele de acces în campusul studențesc Tudor Vladimirescu din municipiul Iași au fost montate ilegal și, prin urmare, vor fi eliminate. Așa a...

Tribunalul Iași: barierele din campusul Tudor Vladimirescu, montate ilegal
(AUDIO) UPDATE: Temperaturile scăzute mențin căldura în apartamentele ieșenilor
Regional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 11:48

(AUDIO) UPDATE: Temperaturile scăzute mențin căldura în apartamentele ieșenilor

UPDATE – Întreruperea furnizării agentului termic în municipiul Iași se amână, în contextul temperaturilor scăzute prognozate pentru...

(AUDIO) UPDATE: Temperaturile scăzute mențin căldura în apartamentele ieșenilor
(AUDIO/FOTO) Universitatea de Științele Vieții din Iași găzduiește „GardenFest”
Regional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 11:20

(AUDIO/FOTO) Universitatea de Științele Vieții din Iași găzduiește „GardenFest”

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași găzduiește, astăzi și mâine, manifestarea „GardenFest”....

(AUDIO/FOTO) Universitatea de Științele Vieții din Iași găzduiește „GardenFest”
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău va înfiinţa o unitate de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici
Regional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 11:11

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău va înfiinţa o unitate de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău va înfiinţa o unitate de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici, în urma unui...

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău va înfiinţa o unitate de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici
Regional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 09:29

Târgul Meșterilor Populari-ediția a XIX-a 23-26 aprilie 2026, Botoșani

Centrul Cultural Botoșani, prin Direcția Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, instituție publică aflată în subordinea Consiliului...

Târgul Meșterilor Populari-ediția a XIX-a 23-26 aprilie 2026, Botoșani
Regional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 09:04

(AUDIO) Simpozionul Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Cercetători „InterCulturalia”, ediția a VIII-a

Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine, Centrul de Cercetare...

(AUDIO) Simpozionul Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Cercetători „InterCulturalia”, ediția a VIII-a
Regional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 08:48

(AUDIO) Iașul ar putea interzice păcănelele: proiectul ajunge pe masa Consiliului Local

Proiectul de hotărâre privind interzicerea păcănelelor în municipiul Iași a fost transmis, astăzi, Secretariatului Tehnic al Consiliului...

(AUDIO) Iașul ar putea interzice păcănelele: proiectul ajunge pe masa Consiliului Local
Regional vineri, 17 aprilie 2026, 15:09

Ilie Bolojan: O eventuală criză politică ar afecta capacitatea României de a gestiona probleme economice majore

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o ediție specială la Radio România Actualități, că România se află la începutul unei crize...

Ilie Bolojan: O eventuală criză politică ar afecta capacitatea României de a gestiona probleme economice majore