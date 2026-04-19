(AUDIO) Povestea ulciorului de Lespezi prin vocea muzeografului Daniel Florin Sava

Publicat de Andreea Drilea, 19 aprilie 2026, 09:08





La Ruginoasa, în ziua de de sâmbătă, 28 martie 2026, începând cu ora 11, în incinta Muzeului Memorial ,,Alexandru Ioan Cuza” a fost prezentată cartea Ratoșele din Moldova. File de monografie, de doamna Angela Paveliuc-Olariu, specialist în Etnografie.

Cu prilejul manifestării de față, în incinta Centrului Cultural Ruginoasa a fost organizată expoziția Povestea ulciorului de Lespezi. Expoziția a fost realizată de către reprezentanții Muzeului Municipal Pașcani împreună cu cei ai cu Centrului Cultural Ruginoasa.

Evenimentul evidențiază un obiect de patrimoniu (n.n. ulciorul de Lespezi) deosebit, specific subzonei Lespezi – Pașcani.

Imediat după lansarea cărții Ratoșele din Moldova, ne-am îndreptat pașii spre Centrul Cultural Ruginoasa (etajul I), acolo unde am stat de vorbă cu muzeograf Daniel Florin Sava, cel care ne-a prezentat Povestea ulciorului de Lespezi.

Marea majoritate a ulcioarelor expuse au ca motive ornamentale brâul alveolar simplu, sau dublu, fiind încadrate cu numeroase elemente floral-vegetale. Sunt lucrate cu rafinament la roata olarului, fiind smălțuite cu culori vii (alb, galben deschis), dar și în culori sobre (negru și maro), ne-au mai precizat organizatorii manifestării.

Expoziția este deschisă publicului până la 1 Mai 2026.

Foto, text și audio: Dumitru ȘERBAN