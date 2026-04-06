Prima pagină » Știri » Regional » Neamţ: Patru percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de furt; trei suspecţi au fost reţinuţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 aprilie 2026, 11:22

Poliţiştii din Târgu-Neamţ au efectuat patru percheziţii domiciliare şi cinci percheziţii auto, într-un dosar penal privind furtul a 50.000 de lei din locuinţa unui bătrân din localitatea Vânători-Neamţ, a informat, astăzi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Descinderile au avut loc în comuna ieşeană Moţca, unde anchetatorii au găsit mai multe probe, respectiv telefoane mobile, stick-uri de memorie, suma de 28.983 de lei şi 5.600 de euro.

‘În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în noaptea de 14 spre 15 martie a.c., persoane necunoscute ar fi intrat în imobilul un bărbat în vârstă de 77 de ani, din localitatea Vânători-Neamţ, de unde ar fi sustras suma de 50.000 lei şi un carnet de membru C.A.R.’, a transmis IPJ Neamţ.

Trei suspecţi cu vârste de 22, 38, respectiv 46 de ani, din judeţul Iaşi, au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi prezentaţi instanţei cu propunere de luare a unei măsuri preventive. De asemenea, un autovehicul a fost indisponibilizat în vederea luării unei măsuri asiguratorii.

În activitate au fost angrenaţi luptători din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale Neamţ şi Iaşi, jandarmii Grupării Mobile de Jandarmi Bacău precum şi poliţişti din Neamţ. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

