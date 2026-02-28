(BREAKING NEWS) Iranul a lansat rachete înspre Israel și bazele americane din Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak şi Iordania

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 13:59

Iranul a lansat drone şi rachete asupra unor obiective multiple din Orientul Mijlociu, ca răspuns la atacul americano-israelian, care ar fi vizat inclusiv conducerea de la Teheran.

Iranienii au ţintit atât baze pe care Statele Unite le au în mai multe ţări din regiune, cât şi Israelul.

Iranul a lansat rachete înspre baze americane din şase ţări – Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak şi Iordania.

Cele mai importante baze vizate de atacurile iraniene sunt la Manama, în Bahrain, unde se află cartierul general al flotei a V-a americane, şi Al Udeid, în Qatar, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu.

Totodată, Gărzile Revoluţionare iraniene au lansat un atac cu drone şi rachete asupra Israelului, unde a fost decretată stare de urgenţă. Organizaţia, care este o forţă ce acţionează separat de armată şi reprezintă braţul armat al regimului, a avertizat că toate bazele, interesele şi resursele americane din regiune sunt ţinte legitime. Iranul ameninţase anterior şi că ar putea închide strâmtoarea Ormuz, prin care trece o mare parte din petrolul transportat pe mare la nivel global.

De cealaltă parte, Statele Unite şi Israelul au lovit zeci de ţinte în Iran, transmit surse israeliene citate de Reuters, care mai transmite şi că în operaţiune sunt implicate atât forţele navale americane, cât şi cele aflate la baze terestre. Oficiali americani au declarat că sunt vizate în special obiective militare.

Pe de altă parte, surse israeliene citate de Reuters au declarat că s-a încercat şi eliminarea liderului suprem religios iranian, ayatollahul Ali Khamenei, şi a preşedintelui Masoud Pezeshkian.

Teheranul a transmis însă că ayatollahul Khamenei a fost transferat într-o locaţie sigură, în afara Teheranului. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)

