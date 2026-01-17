Iași: Incendiu în satul Piciorul Lupului. Două locuințe afectate

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 ianuarie 2026, 09:27 / actualizat: 17 ianuarie 2026, 11:58

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață în satul Piciorul Lupului, comuna Ciurea, județul Iași. Focul a cuprins două locuințe, manifestându-se pe o suprafață extinsă, cu risc de propagare la alte imobile din zonă.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, cu autospeciale de stingere, precum și un echipaj de prim ajutor. În sprijin a fost mobilizat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ciurea. Pompierii au evacuat două butelii, pentru a preveni producerea unor explozii.

Intervenția a fost îngreunată de temperaturile foarte scăzute, însă incendiul a fost localizat, fiind împiedicată extinderea acestuia la alte construcții. Din primele informații, nu au fost înregistrate victime. Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită. (Radio Iași/ FOTO ISU Iași)