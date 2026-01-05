IAȘI: Gala Aniversară OPERA70

Primul spectacol al anului oferit de Opera Naţională Română din Iaşi va avea loc marţi, de la ora 18:30, în Sala Mare, cu acest prilej teatrul liric ieşean oferind publicului Gala Aniversară Opera 70.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituţie, evenimentul este organizat special pentru a aniversa 70 de ani de la înfiinţarea Operei Iaşi, care a început activitatea în ianuarie 1956, primul spectacol fiind ‘Tosca’, de Giacomo Puccini, având loc în acelaşi an, pe 3 noiembrie.

Reprezentaţia de marţi cuprinde pagini celebre din repertoriul universal, interpretate de soliştii, Corul şi Orchestra Operei Naţionale Române din Iaşi. Dirijor va fi Cristian Sandu.

Conform programului ONRI, în această lună vor mai fi organizate încă opt spectacole cu ‘Nunta lui Figaro’, de Wolfgang Amadeus Mozart, ‘Sunetul muzicii’, de Richard Rodgers, Concert de Ziua Culturii Naţionale, ‘Bal mascat’, de Giuseppe Verdi, ‘Bastien şi Bastienne’, de Wolfgang Amadeus Mozart, şi ‘Spărgătorul de nuci’, de Piotr Ilici Ceaikovski. AGERPRES/FOTO Facebook