Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » IAȘI: Gala Aniversară OPERA70

IAȘI: Gala Aniversară OPERA70

Publicat de Andreea Drilea, 5 ianuarie 2026, 10:11


Primul spectacol al anului oferit de Opera Naţională Română din Iaşi va avea loc marţi, de la ora 18:30, în Sala Mare, cu acest prilej teatrul liric ieşean oferind publicului Gala Aniversară Opera 70.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituţie, evenimentul este organizat special pentru a aniversa 70 de ani de la înfiinţarea Operei Iaşi, care a început activitatea în ianuarie 1956, primul spectacol fiind ‘Tosca’, de Giacomo Puccini, având loc în acelaşi an, pe 3 noiembrie.

Reprezentaţia de marţi cuprinde pagini celebre din repertoriul universal, interpretate de soliştii, Corul şi Orchestra Operei Naţionale Române din Iaşi. Dirijor va fi Cristian Sandu.

Conform programului ONRI, în această lună vor mai fi organizate încă opt spectacole cu ‘Nunta lui Figaro’, de Wolfgang Amadeus Mozart, ‘Sunetul muzicii’, de Richard Rodgers, Concert de Ziua Culturii Naţionale, ‘Bal mascat’, de Giuseppe Verdi, ‘Bastien şi Bastienne’, de Wolfgang Amadeus Mozart, şi ‘Spărgătorul de nuci’, de Piotr Ilici Ceaikovski. AGERPRES/FOTO Facebook

Etichete:
Botoşani: O femeie condamnată la 14 ani de închisoare în Marea Britanie, prinsă de polişţiştii de frontieră de la Radăuţi Prut
Regional luni, 5 ianuarie 2026, 12:30

Botoşani: O femeie condamnată la 14 ani de închisoare în Marea Britanie, prinsă de polişţiştii de frontieră de la Radăuţi Prut

O femeie în vârstă de 34 de ani, care era condamnată la închisoare de autorităţile din Marea Britanie, a fost reţinută de poliţiştii de...

Botoşani: O femeie condamnată la 14 ani de închisoare în Marea Britanie, prinsă de polişţiştii de frontieră de la Radăuţi Prut
(AUDIO) Sprijin educațional pentru elevii vulnerabili din județul Vaslui
Regional luni, 5 ianuarie 2026, 11:41

(AUDIO) Sprijin educațional pentru elevii vulnerabili din județul Vaslui

Aproximativ 1.900 de elevi din județul Vaslui – care se confruntă cu dificultăți de învățare sau provin din familii cu o situație...

(AUDIO) Sprijin educațional pentru elevii vulnerabili din județul Vaslui
(AUDIO) Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an
Regional duminică, 4 ianuarie 2026, 10:48

(AUDIO) Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an

Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an. Proiectul are o valoare de 30...

(AUDIO) Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an
(AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează
Regional duminică, 4 ianuarie 2026, 09:18

(AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează

La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează. În curtea lăcașului de cult au fost așezate, ieri,...

(AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează
Regional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 11:58

Blocaje de gheață pe râul Neagra, la Broșteni. Situația a fost remediată de autorități

O situație apărută ieri pe râul Neagra, în zona orașului Broșteni, ca urmare a fenomenelor specifice sezonului de iarnă, a fost gestionată...

Blocaje de gheață pe râul Neagra, la Broșteni. Situația a fost remediată de autorități
Regional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 09:53

Botoşani: Incendiu puternic la un service auto şi o vopsitorie din localitatea Buimăceni

Un depozit, un service auto şi o vopsitorie din localitatea Buimăceni- comuna Albeşti au fost cuprinse, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de...

Botoşani: Incendiu puternic la un service auto şi o vopsitorie din localitatea Buimăceni
Regional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 09:20

Programul liturgic şi pregătirile pentru sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iaşi 

Programul liturgic şi pregătirile pentru sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iaşi  La Catedrala Mitropolitană din...

Programul liturgic şi pregătirile pentru sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iaşi 
Regional vineri, 2 ianuarie 2026, 12:14

(audio) Expoziția „GERMINAȚII”, de Gh. Postovanu, deschisă până la 9 ianuarie

Reprezentanții Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași, au plăcerea de a vă invita la expoziția intitulată „GERMINAȚII”....

(audio) Expoziția „GERMINAȚII”, de Gh. Postovanu, deschisă până la 9 ianuarie