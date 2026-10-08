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(FOTO) Neamț: Incendiu în Parcul Național Ceahlău

(FOTO) Neamț: Incendiu în Parcul Național Ceahlău
8 octombrie 2026, 16:36

Rangerii Parcului Național Ceahlău acționează alături de pompierii militari pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit în zona aflată sub formațiunea stâncoasă Căciula Dorobanțului.

Suprafață afectată: aproximativ 60 – 70 mp. Stadiul focului: incendiu de litieră/pământ cu flacără mică. Se acționează susținut pentru izolarea focarului și prevenirea extinderii flăcărilor.

* Condiții dificile: terenul abrupt și accidentat îngreunează accesul și desfășurarea operativă a resurselor.

La fața locului intervin cu celeritate trei echipaje mixte formate din reprezentanți ai ISU Neamț, ai Serviciului Public SAPNC (Serviciul Administrare Parc Național Ceahlău) și ai Direcției Silvice.

”Echipajul de pompieri de la Garda nr 2 de Intervenție Poiana Teiului și patru lucrători ai Ocolului Silvic au ajuns la locul evenimentului. Incendiul se manifestă la litieră și doborâturi. De la locul unde a fost lăsată autospecială de intervenție până la locul evenimentului forțele au mers aproximativ două ore. Din drumul Axial spre locul intervenției se deplasează două echipaje de pompieri de la Detașamentele de pompieri Piatra-Neamț și Târgu-Neamț și patru membri ai SVSU Ceahlău”, a transmis Irina Popa, ISU Neamț.

Dimineață, pompierii nemțeni au fost sesizați despre existența unui incendiu izbucnit în Parcul Național Ceahlău, fumul a fost observat din zona Grozăvești, comuna Hangu, de pe celălalt mal al lacului Izvorul Muntelui.

(Radio Iași, Gianina Buftea)

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