(FOTO) NEAMȚ: Eveniment rutier produs în satul Târpești din comuna Petricani

Publicat de Andreea Drilea, 18 decembrie 2025, 09:46

În această dimineață în jurul orei 06:50 prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs în satul Târpești din comuna Petricani.

Un autobuz în care se aflau conducătorul auto și cinci pasageri a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp de electricitate și gardul unei gospodării.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Petricani, Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț și IPJ.

La sosirea pompierilor, în autobuz nu se afla nicio persoană. Conducătorul auto nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Un echipaj de la operatorul economic de distribuție a energiei electrice a fost solicitat la locul evenimentului pentru a remedierea defecțiunilor cauzate de evenimentul rutier.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea)