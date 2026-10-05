Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din cadrul FESTIVALULUI MUZICII ROMÂNEȘTI – Ediția A XXVIII-A

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 octombrie 2026, 10:37

În perioada 12-16 octombrie 2026, Filarmonica „Moldova” Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” organizează cea de a XXVIII-a ediție a Festivalului Muzicii Românești.

Manifestare cu o tradiție de peste cinci decenii, festivalul aduce în atenția publicului creația muzicală cultă românească, de la repertoriul consacrat până la creația contemporană și primele audiții.

Ediția din acest an reunește artiști, ansambluri și compozitori din mai multe generații și propune concerte camerale, corale și simfonice, recitaluri și evenimente academice.

În acest program, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași are o prezență consistentă, prin cinci concerte care aduc în fața publicului artiști și ansambluri cu o bogată experiență concertistică.

Seria începe luni, 12 octombrie, cu Sonorități Fauviste, un concert cameral susținut de Ansamblul Pro Musica Academica, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Ansamblul propune o întâlnire cu creația românească contemporană printr-o formulă instrumentală centrată pe clarinete, căreia i se alătură pianul. Seria începe luni, 12 octombrie, cu Sonorități Fauviste, un concert cameral susținut de Ansamblul Pro Musica Academica, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Ansamblul propune o întâlnire cu creația românească contemporană printr-o formulă instrumentală centrată pe clarinete, căreia i se alătură pianul.

Marți, 13 octombrie, Corul Academic „Gavriil Musicescu”, condus de Consuela Radu Țaga, propune Ingenium, un concert cu o particularitate aparte. Întregul program este alcătuit din lucrări semnate de compozitoare, conturând un teritoriu sonor în care rafinamentul armonic, forța discursului poetic și pluralitatea vocilor creatoare se întâlnesc într-o expresie corală de remarcabilă diversitate. Marți, 13 octombrie, Corul Academic „Gavriil Musicescu”, condus de Consuela Radu Țaga, propune Ingenium, un concert cu o particularitate aparte. Întregul program este alcătuit din lucrări semnate de compozitoare, conturând un teritoriu sonor în care rafinamentul armonic, forța discursului poetic și pluralitatea vocilor creatoare se întâlnesc într-o expresie corală de remarcabilă diversitate.

Miercuri, 14 octombrie, Cvartetul Ad Libitum, unul dintre numele importante ale vieții camerale ieșene, aduce Identitate românească în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Fondat la Iași în 1988, cvartetul continuă o activitate concertistică ce l-a purtat pe scene din România și din Europa. Miercuri, 14 octombrie, Cvartetul Ad Libitum, unul dintre numele importante ale vieții camerale ieșene, aduce Identitate românească în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Fondat la Iași în 1988, cvartetul continuă o activitate concertistică ce l-a purtat pe scene din România și din Europa.

Joi, 15 octombrie, flautistul Ștefan Diaconu și acordeonistul Radu Rățoi, membrii MoldoDuo, invită publicul la Fire de dor, un recital în care sonoritățile flautului și ale acordeonului se întâlnesc într-un repertoriu ce leagă creația românească de tradiții muzicale din spațiul european. Joi, 15 octombrie, flautistul Ștefan Diaconu și acordeonistul Radu Rățoi, membrii MoldoDuo, invită publicul la Fire de dor, un recital în care sonoritățile flautului și ale acordeonului se întâlnesc într-un repertoriu ce leagă creația românească de tradiții muzicale din spațiul european.

Festivalul se încheie vineri, 16 octombrie, cu Elegia timpului, un concert simfonic în care Orchestra și Corul academic „Gavriil Musicescu” ale Filarmonicii „Moldova” vor evolua sub bagheta dirijorului Constantin Grigore. Soliștii serii sunt Viniciu Moroianu, Cristina Grigoraș și Maria Miron Sîrbu. Programul reunește creații semnate de George Enescu, Carmen Petra Basacopol, Dan Dediu și Cristina Uruc. Festivalul se încheie vineri, 16 octombrie, cu Elegia timpului, un concert simfonic în care Orchestra și Corul academic „Gavriil Musicescu” ale Filarmonicii „Moldova” vor evolua sub bagheta dirijorului Constantin Grigore. Soliștii serii sunt Viniciu Moroianu, Cristina Grigoraș și Maria Miron Sîrbu. Programul reunește creații semnate de George Enescu, Carmen Petra Basacopol, Dan Dediu și Cristina Uruc.

Cinci seri, cinci întâlniri cu muzica românească, în interpretarea unor artiști remarcabili care dau glas creației de ieri și de astăzi. Cinci seri, cinci întâlniri cu muzica românească, în interpretarea unor artiști remarcabili care dau glas creației de ieri și de astăzi.

Programul festivalului se completează prin contribuția Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași, care aduce în fața publicului concerte camerale, recitaluri, întâlniri cu creația contemporană și evenimente academice. De la Ansamblul cameral TimbrIS și Seara compozitorilor basarabeni, până la evenimentele Rezonanțe contemporane sau Enescu-Silvestri. Convergențe sonore și întâlnirea cu ansamblurile ATEM de la Universitatea de Vest Timișoara și Couleurs de la Academia Națională de Arte Gheorghe Dima Cluj-Napoca, programul universitar pune în dialog generații de interpreți și compozitori și aduce în festival perspective diverse asupra muzicii românești.