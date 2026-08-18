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Festivalul-concurs „Seri eminesciene” începe la Memorialul Ipotești. Folk, poezie, film și arte plastice

Publicat de Andreea Drilea, 18 august 2026, 11:39


Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” organizează, în perioada 21-23 august 2026, a V-a ediție, extinsă, a Festivalului-concurs de folk  Seri eminesciene: muzică, film, poezie şi arte plastice. Concursul de folk se va desfășura în amfiteatrul interior și îi va avea în juriu pe Mircea Vintilă, Cristi Dumitrașcu și Ioan Mateiciuc. 

Competiția va debuta vineri, 21 august, la ora 10:00, cu secțiunea individuală. În după-amiaza aceleiași zile, începând cu ora 14:00, va avea loc concursul dedicat secțiunii formații. La secțiunea individual sunt înscriși pentru vârsta 7-14 ani, 20 de concurenți, pentru 15-30 de ani – 10, iar la secțiunea formații, categoria 7-14 ani – 6 formații și categoria 15-30 de ani – 5.

Festivitatea de premiere, care va avea loc sâmbătă, 22 august, ora 18:30, va începe cu recitalul laureatului ediției 2025, Andrei Arad.

Serile din 22 și 23 august se vor încheia cu concerte în amfiteatrul exterior al Memorialului. Vor susține recitaluri:

  • pe 22 august, ora 19:00: Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Alina Manole și Țapinarii;
  • pe 23 august, ora 19:00: Ducu Bertzi, Dinu Olărașu, Odyssey și Comitetul de femei.

În întreaga perioadă, Memorialul Ipotești va organiza o serie de ateliere pentru copii, recitaluri de poezie, diverse activități pentrupublicul larg:

  • lansări de carte ale Editurii „Junimea” , zilnic, începând cu ora 12:00;
  • atelierele: „Unde fugim de-acasă?”, Cenaclul „Sburătorul”, Cufărul cuvintelor uitate, Basme din bucățele, Trăsnăi cu duh – premise literare, la care copiii sunt invitați să se înscrie trimițând un mesaj pe m.ipotești@gmail.com; 
  • workshop-uri de caricatură, ateliere de desen și confecționare jucării din lemn; 
  • pictură pe față și întâlniri cu personajul Piratul;

BtLaPas  va prezenta în aceste zile Botoșaniul pe harta turistică, iar un grup de studenți adunați în jurul asociației Alaccrity va propune un oracol literar, o protopedală muzicală și proiecția unor scurtmetraje regizate de Paula Benu: vineri, ora 19:00 – „From Nora”; sâmbătă, ora 18:00 – „Cu îngerul”; duminică, ora 18:30 – „Te iubesc”.

Pentru programul complet puteți consulta site-ul oficial al Memorialului Ipotești: https://eminescuipotesti.ro/posts/festiv. 

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO afiș eveniment

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