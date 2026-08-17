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Doi fraţi din Vaslui au murit înecaţi în staţiunea Olimp

Doi fraţi din Vaslui au murit înecaţi în staţiunea Olimp

Publicat de Andreea Drilea, 17 august 2026, 06:46

Doi fraţi de 17 şi 19 ani din Vaslui au murit înecaţi, duminică după-amiază, în staţiunea Olimp. Salvamarii i-au recuperat din mare, însă tinerii nu au răspuns manevrelor de resuscitare aplicate de medici la faţa locului.

Steagul roşu, care interzice scăldatul în mare, a fost arborat şi astăzi în sudul litoralului din cauza valurilor mari şi a curenţilor puternici, transmit colegii de la Radio România Constanţa.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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