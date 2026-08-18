Vin la Insulă 2026 – trei zile în care vara se trăiește la maximum, pe Insula de Agrement din Bacău

În perioada 21–23 august 2026, Insula de Agrement din Bacău găzduiește cea de-a treia ediție a festivalului „Vin la Insulă”, eveniment care reunește crame din România și din străinătate, producători de produse tradiționale, preparate din gastronomia românească și internațională, precum și companii din industrii conexe. Radio România Bacău, subredacție Radio România Iași, este partener media al evenimentului.

Organizatorii estimează peste 10.000 de vizitatori în cele trei zile de festival. Ediția din acest an aduce peste 80 de expozanți, mai mult de 50 de producători de vin, peste 300 de etichete și peste 30 de ore de concerte, demonstrații și alte activități.

Programul include degustări, prezentări și masterclass-uri dedicate vinului, susținute de oenologul prof. univ. dr. ing. Dorin Popa și de expertul Marius Gîrlea. Participanții vor putea afla, printre altele, cum influențează mirosul percepția gustului, cum poate fi evaluată diferența dintre un vin accesibil și unul premium și cum se alege vinul potrivit pentru diferite ocazii.

Festivalul propune și o zonă de street food, un Business Area destinat întâlnirilor și networkingului între antreprenori, o zonă dedicată copiilor, cu trambuline, tobogane gonflabile și animatori, precum și spațiul Glow & Chill destinat tinerilor. Pasionații de automobile vor avea la dispoziție și o zonă specială de expoziție auto.

Programul artistic debutează vineri, 21 august, cu Trio Project, urmat de Raluka & Proiectul Balkanic. Sâmbătă, pe scenă urcă Andrei Bănuță, iar duminică sunt programate un nou concert Trio Project și spectacolul trupei de tenori DIMMAS. În toate cele trei seri, atmosfera va fi completată de DJ George Mihail sau DJ Teodor Ambarus, iar duminică este programat și un spectacol de dans susținut de Underground Dance Center.

Accesul la masterclass-uri este inclus în biletul de festival, însă participarea necesită înscriere prealabilă. Evenimentul se încheie, astfel, cu o combinație de degustări de vin, gastronomie, concerte și activități pentru întreaga familie.

Biletul de o zi costă 70 de lei, abonamentul pentru toate cele trei zile este 180 de lei, iar pentru grupuri sunt disponibile abonamente de patru persoane, la 120 de lei de persoană, respectiv abonamente DUO, la 150 de lei de persoană. Biletele pot fi cumpărate și de la intrare, iar copiii cu vârsta de până la 14 ani beneficiază de acces gratuit. Fiecare adult primește, la intrare, un pahar pentru degustare.

Programul artistic se adresează publicului larg:

Vineri 21 August:

Masterclass vinuri – Marius Gîrlea – ora 17:00 (Codul secret al vinului: 3 întrebări, zero greșeli, zero regrete!)

Masterclass vinuri – Prof. Dr. ing. Dorin Popa – 18:30 (Vinul, aliment prin definiție, terapie prin compoziție și mărturie divină în esență)

Trio Project – concert muzică grecească ora 19:00

Raluka & Proiectul Balkanic – ora 20:30

DJ George Mihail – all day (Club în aer liber începând cu ora 22:00)

Sâmbătă 22 August:

Masterclass vinuri – Marius Gîrlea – ora 17:00 (De ce 90% din gust e de fapt miros și cum te costă asta)

Masterclass vinuri – Prof. Dr. ing. Dorin Popa – 18:30 (Vinul, aliment cu memorie și drept de autor (identitate, diversitate și atribute de calitate)

Concert Andrei Bănuță – ora 20:00

DJ Teodor Ambarus – all day (Club în aer liber începând cu ora 22:00)

Duminică 23 August:

Masterclass vinuri – Marius Gîrlea – ora 17:00 (Vin de 20 de lei vs vin de 200. Sticla scumpă e pe bune? Fă testul tău)

Masterclass vinuri – Prof. Dr. ing. Dorin Popa – 18:30 (Cum alegem un vin pentru un eveniment și diferența dintre un vin ca dar sau cadou)

Trio Project – concert muzică grecească ora 19:00

Concert trupa de tenori DIMMAS – ora 20:30

DJ George Mihail – ALL DAY (Club în aer liber începând cu ora 22:00)

Spectacol de dans cu Underground Dance Center

Accesul în cadrul masterclassurilor se face pe baza biletului de intrare în festival și înscrierea gratuită pe www.moldaviawine.ro/masterclass-uri.

Ia-ți biletul din timp de pe https://www.iabilet.ro/bilete-vin-la-insula-125092!

(FOTO Facebook Vin la Insulă by Moldavia Wine)