Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Peste 1.000 de locuri disponibile pentru absolvenții ieșeni, în etapa a doua de admitere la liceu

(AUDIO) Peste 1.000 de locuri disponibile pentru absolvenții ieșeni, în etapa a doua de admitere la liceu

(AUDIO) Peste 1.000 de locuri disponibile pentru absolvenții ieșeni, în etapa a doua de admitere la liceu

Publicat de Andreea Drilea, 18 august 2026, 06:42

Absolvenții de clasa a VIII-a din județul Iași care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu vor afla astăzi la ce unitate de învățământ au fost repartizați.

La Inspectoratul Școlar Județean Iași sunt analizate, în prezent, solicitările depuse de elevi.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț, în această etapă au fost înregistrate 553 de cereri, iar pentru acești absolvenți sunt disponibile peste 1.000 de locuri în liceele din județ: ”Suntem spre finalul acestei etape, o perioadă în care, la nivelul inspectoratelor școlare, se analizează solicitările elevilor și, marți, vor fi publicate rezultatele acestor repartizări. Discutăm despre a doua etapă de admitere în liceu, pentru care în județul Iași au fost depuse 553 de solicitări. Sunt peste 1000 de locuri. Dacă ne raportăm la toate locurile rămase disponibile în toate liceele și locuri care sunt pentru copii cu CES și locuri care erau pentru minoritatea romă, toate acestea pot fi ocupate în această a doua etapă.”

Purtătorul de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț, a mai spus că nu toți elevii înscriși inițial în clasa a VIII-a au ajuns să solicite un loc la liceu, unii plecând din țară sau în alte județe, în timp ce alții au rămas repetenți.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
CCR: Reglementarea măsurilor de sancţionare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului
Prim plan luni, 17 august 2026, 18:34

CCR: Reglementarea măsurilor de sancţionare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului

UPDATE – Curtea Constituţională a României a stabilit, luni, cu privire la modificările aduse la Legea integrităţii, că reglementarea...

CCR: Reglementarea măsurilor de sancţionare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului
(AUDIO/FOTO) Un elev din Iași a strălucit la Olimpiada Internațională de Geografie. Mihai Macsim a cucerit medalia de argint
Prim plan luni, 17 august 2026, 14:33

(AUDIO/FOTO) Un elev din Iași a strălucit la Olimpiada Internațională de Geografie. Mihai Macsim a cucerit medalia de argint

Un elev din Iași a obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Geografie, desfășurată la Istanbul, în perioada 11-17 august....

(AUDIO/FOTO) Un elev din Iași a strălucit la Olimpiada Internațională de Geografie. Mihai Macsim a cucerit medalia de argint
METEO: Noi coduri de caniculă și vreme instabilă
Prim plan luni, 17 august 2026, 10:27

METEO: Noi coduri de caniculă și vreme instabilă

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 17-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 17 august,...

METEO: Noi coduri de caniculă și vreme instabilă
Olimpiada Internaţională de Geografie: România a obţinut două medalii de argint şi două medalii de bronz
Prim plan luni, 17 august 2026, 09:53

Olimpiada Internaţională de Geografie: România a obţinut două medalii de argint şi două medalii de bronz

Lotul României a obţinut patru medalii – două de argint şi două de bronz – la Olimpiada Internaţională de Geografie care a avut...

Olimpiada Internaţională de Geografie: România a obţinut două medalii de argint şi două medalii de bronz
Prim plan luni, 17 august 2026, 09:21

650 de primării din țară nu sunt încă înrolate în sistemul de plăți Ghișeul.ro

650 de primării din țară nu sunt încă înrolate în sistemul de plăți Ghișeul.ro, a menționat într-un mesaj online vicepremierul interimar...

650 de primării din țară nu sunt încă înrolate în sistemul de plăți Ghișeul.ro
Prim plan luni, 17 august 2026, 07:32

Nicușor Dan mediază o nouă rundă de negocieri pe legea salarizării bugetarilor

Președintele Nicuşor Dan ar urma să medieze săptămâna aceasta, la Palatul Cotroceni, o nouă întrunire între liderii partidelor pro-europene...

Nicușor Dan mediază o nouă rundă de negocieri pe legea salarizării bugetarilor
Prim plan luni, 17 august 2026, 06:46

Doi fraţi din Vaslui au murit înecaţi în staţiunea Olimp

Doi fraţi de 17 şi 19 ani din Vaslui au murit înecaţi, duminică după-amiază, în staţiunea Olimp. Salvamarii i-au recuperat din mare, însă...

Doi fraţi din Vaslui au murit înecaţi în staţiunea Olimp
Prim plan luni, 17 august 2026, 06:20

126 de elevi, nerepartizaţi în prima etapă a admiterii la liceu, vor afla în perioada 17-18 august în ce unităţi de învăţământ au fost repartizaţi

Absolvenţii de clasa a VIII-a, care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu, vor afla astăzi şi mâine în ce unităţi de...

126 de elevi, nerepartizaţi în prima etapă a admiterii la liceu, vor afla în perioada 17-18 august în ce unităţi de învăţământ au fost repartizaţi