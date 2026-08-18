(AUDIO) Peste 1.000 de locuri disponibile pentru absolvenții ieșeni, în etapa a doua de admitere la liceu

Publicat de Andreea Drilea, 18 august 2026, 06:42

Absolvenții de clasa a VIII-a din județul Iași care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu vor afla astăzi la ce unitate de învățământ au fost repartizați.

La Inspectoratul Școlar Județean Iași sunt analizate, în prezent, solicitările depuse de elevi.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț, în această etapă au fost înregistrate 553 de cereri, iar pentru acești absolvenți sunt disponibile peste 1.000 de locuri în liceele din județ: ”Suntem spre finalul acestei etape, o perioadă în care, la nivelul inspectoratelor școlare, se analizează solicitările elevilor și, marți, vor fi publicate rezultatele acestor repartizări. Discutăm despre a doua etapă de admitere în liceu, pentru care în județul Iași au fost depuse 553 de solicitări. Sunt peste 1000 de locuri. Dacă ne raportăm la toate locurile rămase disponibile în toate liceele și locuri care sunt pentru copii cu CES și locuri care erau pentru minoritatea romă, toate acestea pot fi ocupate în această a doua etapă.”

Purtătorul de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț, a mai spus că nu toți elevii înscriși inițial în clasa a VIII-a au ajuns să solicite un loc la liceu, unii plecând din țară sau în alte județe, în timp ce alții au rămas repetenți.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)