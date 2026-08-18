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Două incendii de vegetaţie uscată au izbucnit în localităţile Mănăstirea Doamnei şi Vorniceni din judeţul Botoşani

Două incendii de vegetaţie uscată au izbucnit în localităţile Mănăstirea Doamnei şi Vorniceni din judeţul Botoşani

Publicat de Andreea Drilea, 18 august 2026, 09:35

Două incendii de vegetaţie uscată au izbucnit ieri după-amiază, în localităţile Mănăstirea Doamnei şi Vorniceni din judeţul Botoşani.

Intervenţia promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la locuinţe şi terenuri agricole. La Vorniceni au ars aproximativ trei hectare de vegetaţie uscată de la marginea localităţii, iar la Mănăstirea Doamnei aproximativ 500 de metri pătraţi.

Cauza probabilă de producere a incendiilor a fost utilizarea focului în spaţii deschise, transmite corespondenta RRA Gina Poenaru.

Pompierii militari rămân mobilizaţi ca să poată interveni imediat în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate.

Rador/FOTO arhivă ISU BT

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