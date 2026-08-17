Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » 650 de primării din țară nu sunt încă înrolate în sistemul de plăți Ghișeul.ro

650 de primării din țară nu sunt încă înrolate în sistemul de plăți Ghișeul.ro

650 de primării din țară nu sunt încă înrolate în sistemul de plăți Ghișeul.ro

Publicat de Andreea Drilea, 17 august 2026, 09:21

650 de primării din țară nu sunt încă înrolate în sistemul de plăți Ghișeul.ro, a menționat într-un mesaj online vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, în condițiile în care mai sunt doar nouă zile până la termenul limită, respectiv 25 august.

Primăriile care nu vor fi prezente în acest sistem riscă sistarea alimentării bugetelor locale, precizează oficialul.

24 de primării din județul Neamț, de exemplu, au fost atenționate în acest sens.

Are detalii corespondenta RRA Gianina Buftea.

Reprezentantul Instituției Prefectului județului Neamț, Livia Iancu, spune: Noi am contactat primăriile care nu sunt încă înrolate și, din discuțiile avute cu primarii, sunt în diferite stadii de implementare a proiectului. Majoritatea au avut proiectul de hotărâre aprobat în Consiliul Local și urmează partea tehnică. Sunt în discuții cu firma de IT pentru înrolare. Alte primării aveau deja sistemul online de plăți, dar nu erau încă înrolate pe Ghișeul.ro.

În cazul în care nu se vor conforma, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cotele defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Livia Iancu: Proiectul este prioritar ca să nu îi afecteze pe alocările bugetare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Nicușor Dan mediază o nouă rundă de negocieri pe legea salarizării bugetarilor
Prim plan luni, 17 august 2026, 07:32

Nicușor Dan mediază o nouă rundă de negocieri pe legea salarizării bugetarilor

Președintele Nicuşor Dan ar urma să medieze săptămâna aceasta, la Palatul Cotroceni, o nouă întrunire între liderii partidelor pro-europene...

Nicușor Dan mediază o nouă rundă de negocieri pe legea salarizării bugetarilor
Doi fraţi din Vaslui au murit înecaţi în staţiunea Olimp
Prim plan luni, 17 august 2026, 06:46

Doi fraţi din Vaslui au murit înecaţi în staţiunea Olimp

Doi fraţi de 17 şi 19 ani din Vaslui au murit înecaţi, duminică după-amiază, în staţiunea Olimp. Salvamarii i-au recuperat din mare, însă...

Doi fraţi din Vaslui au murit înecaţi în staţiunea Olimp
Curtea Constituţională a României discută sesizările privind Legea ANI
Prim plan luni, 17 august 2026, 06:34

Curtea Constituţională a României discută sesizările privind Legea ANI

Curtea Constituţională a României discută, luni, sesizările formulate faţă de legea privind modificarea şi completarea unor acte normative...

Curtea Constituţională a României discută sesizările privind Legea ANI
126 de elevi, nerepartizaţi în prima etapă a admiterii la liceu, vor afla în perioada 17-18 august în ce unităţi de învăţământ au fost repartizaţi
Prim plan luni, 17 august 2026, 06:20

126 de elevi, nerepartizaţi în prima etapă a admiterii la liceu, vor afla în perioada 17-18 august în ce unităţi de învăţământ au fost repartizaţi

Absolvenţii de clasa a VIII-a, care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu, vor afla astăzi şi mâine în ce unităţi de...

126 de elevi, nerepartizaţi în prima etapă a admiterii la liceu, vor afla în perioada 17-18 august în ce unităţi de învăţământ au fost repartizaţi
Prim plan luni, 17 august 2026, 05:53

Centura Bacăului se închide pentru a fi conectată la noul tronson al autostrăzii A7

Circulaţia pe centura municipiului Bacău va fi închisă începând de luni, pentru legarea acesteia la noul tronson al autostrăzii A7, a...

Centura Bacăului se închide pentru a fi conectată la noul tronson al autostrăzii A7
Prim plan duminică, 16 august 2026, 19:04

(UPDATE) Bucăţi din drona care a pătruns în spaţiul aerian românesc au căzut la patru kilometri distanţă de comuna gălăţeană Cudalbi

UPDATE ora 19:00 – Acţiunile de căutare a resturilor dronei doborâte cu avioane de vânătoare noaptea trecută în judeţul Galaţi s-au...

(UPDATE) Bucăţi din drona care a pătruns în spaţiul aerian românesc au căzut la patru kilometri distanţă de comuna gălăţeană Cudalbi
Prim plan duminică, 16 august 2026, 13:00

România se situează pe locul 2 mondial, în clasamentul istoric pe medalii, în urma rezultatelor la Olimpiada Internaţională de Informatică

Elevii români au obţinut anul acesta o medalie de aur, una de argint şi două de bronz la Olimpiada Internaţională de Informatică (IOI) 2026,...

România se situează pe locul 2 mondial, în clasamentul istoric pe medalii, în urma rezultatelor la Olimpiada Internaţională de Informatică
Prim plan duminică, 16 august 2026, 10:40

METEO: Vreme călduroasă în Moldova, astăzi, cu temperaturi de până la 33 de grade

PROGNOZĂ SPECIALĂ Interval de valabilitate: 16 august, ora 10:00 – 16 august, ora 21:00 Duminică (16 august), vremea va fi călduroasă în...

METEO: Vreme călduroasă în Moldova, astăzi, cu temperaturi de până la 33 de grade