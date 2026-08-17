650 de primării din țară nu sunt încă înrolate în sistemul de plăți Ghișeul.ro

Publicat de Andreea Drilea, 17 august 2026, 09:21

650 de primării din țară nu sunt încă înrolate în sistemul de plăți Ghișeul.ro, a menționat într-un mesaj online vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, în condițiile în care mai sunt doar nouă zile până la termenul limită, respectiv 25 august.

Primăriile care nu vor fi prezente în acest sistem riscă sistarea alimentării bugetelor locale, precizează oficialul.

24 de primării din județul Neamț, de exemplu, au fost atenționate în acest sens.

Are detalii corespondenta RRA Gianina Buftea.

Reprezentantul Instituției Prefectului județului Neamț, Livia Iancu, spune: Noi am contactat primăriile care nu sunt încă înrolate și, din discuțiile avute cu primarii, sunt în diferite stadii de implementare a proiectului. Majoritatea au avut proiectul de hotărâre aprobat în Consiliul Local și urmează partea tehnică. Sunt în discuții cu firma de IT pentru înrolare. Alte primării aveau deja sistemul online de plăți, dar nu erau încă înrolate pe Ghișeul.ro.

În cazul în care nu se vor conforma, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cotele defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Livia Iancu: Proiectul este prioritar ca să nu îi afecteze pe alocările bugetare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro