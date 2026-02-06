DNA Suceava menține controlul judiciar în cazul fostului secretar general al PNL Botoșani, Ionuț Voicu

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 februarie 2026, 13:03

Procurorii Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au decis menținerea măsurii controlului judiciar față de fostul secretar general al PNL Botoșani, Ionuț Voicu.

Măsura a fost dispusă de la data de 30 ianuarie 2026, prin prelungirea controlului judiciar pe cauțiune.

Contestația depusă de fostul secretar general al PNLa fost respinsă definitiv de Tribunalul Botoșani, care au considerat acțiunea ca nefondată. Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată la data de 4 februarie 2026.

Ionuț Voicu este acuzat de trafic de influență.

Potrivit DNA, în perioada 26 septembrie – 24 octombrie 2024, acesta ar fi pretins, în mod direct, de la administratorul unei firme, sume de bani neprecizate.

În schimbul acestora, Voicu ar fi promis că va interveni pentru favorizarea societății respective în: câștigarea unor licitații publice, derularea în condiții avantajoase a contractelor și deblocarea administrativă a unor plăți pentru lucrările executate.

Prin menținerea controlului judiciar, anchetatorii își păstrează posibilitatea de a supraveghea activitatea inculpatului pe durata cercetărilor. Dosarul se află în continuare în instrumentarea procurorilor DNA.