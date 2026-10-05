Cutremur cu magnitudinea 3,8 în judeţul Vrancea, luni dimineaţa

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 octombrie 2026, 10:51

Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 s-a produs luni dimineaţa, la ora locală 8:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 133,5 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 67 km est de Sfântu-Gheorghe, 77 km est de Braşov şi 90 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul lunii octombrie, în România s-au produs şase cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,5 şi 3,8 pe Richter.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)