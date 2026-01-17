Bugetul de stat pe 2026, programul de investiţie Anghel Saligny au fost temele discutate de Ilie Bolojan cu primarii din judeţele Iaşi şi Botoşani

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 17 ianuarie 2026, 09:19

Bugetul de stat pe 2026, noile taxe şi impozite locale şi programul de investiţie Anghel Saligny au temele discutate ieri de premierul Ilie Bolojan cu primarii din judeţele Iaşi şi Botoşani.

Şeful executivului a declarat că să aştepta ca măsurile de reducere cu 10% a cheltuierilor în administraţie să provoace nemulţumi, dar a punctat că sunt esenţiale, iar guvernul insistă să-şi angajeze răspunderea pe proiect.

Ilie Bolojan a mai spus că acestea vor sta la baza legii bugetului de stat, care va fi aprobată la începutul lunii februarie.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

