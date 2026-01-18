(Botoșani) Ilie Bolojan: Pentru România, cel mai important capitol de investiţii anul acesta este să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 ianuarie 2026, 08:44 / actualizat: 18 ianuarie 2026, 9:49

Pentru România, cel mai important capitol de investiţii anul acesta este să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, afirmă premierul Ilie Bolojan.

El aminteşte că absorbţia fondurilor trebuie finalizată până în luna august, în aşa fel încât să nu pierdem banii nerambursabili, sub formă de grant, iar contractele din componenta de împrumut să fie finalizate.

Premierul s-a întâlnit sâmbătă, la Botoşani, cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu care a discutat despre problemele din administraţie, dar şi proiectele de investiţii din zona de nord-est a ţării.

După cum transmite corespondenta RRA Gina Poenaru, şeful Guvernului a subliniat că programul SAFE pentru România, aprobat recent de Comisia Europeană, va rezolva conectivitatea regiunii cu Capitala, prin finalizarea a două capete de autostradă din Moldova, Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret.

Programul european SAFE este dedicat apărării, dar sprijină şi dezvoltarea infrastructurii cu utilizare duală, civilă şi militară.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)