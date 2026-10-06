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Bacău: Spitalul din Buhuşi devine centru regional de screening pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar

Bacău: Spitalul din Buhuşi devine centru regional de screening pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2026, 11:30

Spitalul ‘Prof. Dr. Eduard Apetrei’ din Buhuşi devine timp de trei ani centru de screening al cancerului pulmonar, în regiunea Nord-Est, a anunţat managerul unităţii sanitare, Constantin Poiană.

Acesta fapt este posibil în urma unui parteneriat încheiat între spitalul din Buhuşi şi Institutul de Pneumoftiziologie ‘Marius Nasta’ din Bucureşti pentru perioada 2026 – 2029.

‘Prin acest proiect, contribuim la creşterea accesului la prevenţie şi diagnostic precoce pentru populaţia din regiunea Nord-Est. Este un proiect important pentru pacienţi, pentru comunitatea locală şi pentru întreaga regiune, deoarece depistarea precoce poate însemna diagnosticarea la timp şi accesul mai rapid la tratamentul adecvat’, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, managerul unităţii sanitare, Constantin Poiană.

Acordul de parteneriat a fost deja semnat, urmând ca în perioada următoare medicii din cadrul spitalului din Buhuşi să beneficieze de instruire din partea specialiştilor de la Institutul de Pneumoftiziologie ‘Marius Nasta’.

Totodată, urmează să fie instalate şi echipamentele necesare la spitalul din Buhuşi.

După aceste etape, doritorii se vor putea programa pentru a efectua în mod gratuit screeningul pentru depistarea cancerului pulmonar.  (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

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