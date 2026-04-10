Prima pagină » Știri » Regional » Bacău: Şefa Secţiei Psihiatrie de la SJU, asistenta şefă şi un asistent medical, acuzaţi de luare de mită

Publicat de Andreea Drilea, 10 aprilie 2026, 08:38

Şefa Secţiei de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău, asistenta şefă a secţiei şi un asistent medical au fost plasaţi, joi, sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, fiind acuzaţi de luare de mită şi fals intelectual.

Procurorii au efectuat, miercuri, percheziţii atât la spital cât şi la domiciliile suspecţilor.

‘În esenţă, din probatoriul administrat până la acest moment procesual rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2024 – aprilie 2026, inculpata C.C., în calitate de medic şef secţie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău – Secţia de Psihiatrie, având la bază o înţelegere prealabilă cu asistenta şef secţie D.P. şi asistentul medical P.M., au primit în mod repetat sume de bani cu titlu de mită cuprinse între 300 şi 650 lei/internare de la mai mulţi pacienţi, cu scopul ca, în mod contrar atribuţiilor de serviciu, să dispună spitalizarea de zi sau internarea continuă (mai mare de 25 ore) în mod fictiv’, arată un comunicat de presă, emis, joi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Anchetatorii susţin că în baza acestor internări fictive, medicul şef de secţie, în calitate de medic curant, cu sprijinul asistentei şefe şi a asistentului medical, a întocmit şi eliberat pacienţilor care au dat mită scrisori şi referate medicale.

Cu actele medicale astfel obţinute, pacienţii s-au prezentat sau urmau să se prezinte la medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul Casei Teritoriale de Pensii în vederea obţinerii sau menţinerii unui grad de invaliditate care să le permită obţinerea indemnizaţiei de invaliditate.

Procurorii au stabilit că există suspiciunea rezonabilă că sumele de bani cu titlu de mită erau colectate în special de asistenta şefă şi asistentul medical.

Aceştia ofereau medicului şef două treimi din mita colectată.

‘La percheziţiile efectuate la data de 08.04.2026 au fost identificate şi ridicate telefoane mobile, documente şi alte bunuri care constituie mijloace de probă. De asemenea, de la două locaţii aparţinând inculpaţilor a fost ridicată suma totală de aproximativ 32.000 euro (în mai multe monede). Cu privire la această sumă s-a instituit măsura sechestrului asigurator’, precizează procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Miercuri au fost audiaţi suspecţii şi martorii în dosar, iar după medicul şef, asistenta şefă şi asistentul medical au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Joi, medicul şef şi asistenta şefă au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, fiecare cu o cauţiune de 50.000 de lei.

Asistentul medical a fost plasat şi el sub control judiciar pentru 60 de zile, fără cauţiune.

Medicului şef i s-a interzis exercitarea temporară a profesiei şi a funcţiei în cadrul SJU Bacău.

De asemenea, asistentei şefe şi asistentului medical li s-a interzis exercitarea temporară a profesiei la SJU Bacău.

Procurorii au precizat că în acest dosar se efectuează cercetări şi faţă de alte fapte şi persoane. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Sfânta Lumină – adusă, sâmbătă seara, de la Ierusalim
Prim plan vineri, 10 aprilie 2026, 08:56

Sfânta Lumină – adusă, sâmbătă seara, de la Ierusalim

Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim sâmbătă seara de superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul...

Sfânta Lumină – adusă, sâmbătă seara, de la Ierusalim
Putin anunţă o încetare a focului în #Ucraina pentru Paştele ortodox (Kremlin)
Prim plan vineri, 10 aprilie 2026, 08:35

Putin anunţă o încetare a focului în #Ucraina pentru Paştele ortodox (Kremlin)

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat o încetare a focului cu Ucraina pentru sfârşitul zilei de sâmbătă şi duminică pentru Paştele...

Putin anunţă o încetare a focului în #Ucraina pentru Paştele ortodox (Kremlin)
Astăzi este Vinerea Mare pentru creştinii ortodocşi şi greco-catolici
Prim plan vineri, 10 aprilie 2026, 08:17

Astăzi este Vinerea Mare pentru creştinii ortodocşi şi greco-catolici

Astăzi este Vinerea Mare, pentru creştinii ortodocşi şi greco-catolici e zi în care îşi amintesc de moartea lui Iisus Hristos pe Cruce şi...

Astăzi este Vinerea Mare pentru creştinii ortodocşi şi greco-catolici
Rogobete: Spitalele vor include obligatoriu în linia de gardă medicii rezidenţi, la cererea acestora
Prim plan vineri, 10 aprilie 2026, 07:59

Rogobete: Spitalele vor include obligatoriu în linia de gardă medicii rezidenţi, la cererea acestora

Unităţile sanitare vor include obligatoriu în linia de gardă, la cerere, medicii rezidenţi care efectuează pregătirea în specialitate în...

Rogobete: Spitalele vor include obligatoriu în linia de gardă medicii rezidenţi, la cererea acestora
Prim plan joi, 9 aprilie 2026, 12:59

(AUDIO) Primăria Iași analizează cumpărarea Maternității „Elena Doamna”

Primarul Mihai Chirica propune ca Primăria să își exercite dreptul de preemțiune pentru clădirile complexului Maternității „Elena...

(AUDIO) Primăria Iași analizează cumpărarea Maternității „Elena Doamna”
Prim plan joi, 9 aprilie 2026, 10:41

Informare meteo: Vreme deosebit de rece pentru această perioadă

INFORMARE  METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 09 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00 Fenomene vizate și zone afectate: conform...

Informare meteo: Vreme deosebit de rece pentru această perioadă
Prim plan joi, 9 aprilie 2026, 09:47

(AUDIO) Primăria Iași reduce schema de personal cu 253 de posturi

Primăria Iași va reduce schema de personal cu 253 de posturi, în 2026, a anunțat edilul Mihai Chirica. El nu a precizat însă departamentele...

(AUDIO) Primăria Iași reduce schema de personal cu 253 de posturi
Prim plan joi, 9 aprilie 2026, 09:36

(AUDIO) Opera Națională Română din Iași prezintă, astăzi, premiera spectacolului „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini.

Opera Națională Română din Iași prezintă, astăzi, premiera spectacolului „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini. Deși este o lucrare de tip...

(AUDIO) Opera Națională Română din Iași prezintă, astăzi, premiera spectacolului „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini.